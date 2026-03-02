Американсько-ізраїльські удари по Ірану — чому Москва нічим не допомогла

Москва не була багатослівною щодо ситуації в Ірані. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Росія фактично покинула свого союзника сам на сам з проблемами. Окрім шаблонних засуджень після смерті верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та кількох інших високопосадовців, Москва не спромоглася більше ні на що.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Як Росія відреагувала на події в Ірані

Як зазначають в ISW, 1 березня російський диктатор Володимир Путін надіслав президенту Ірану Масуду Пезешкіану повідомлення. У ньому кримлівський посадовець висловив співчуття з приводу смерті Алі Хаменеї та інших іранських чиновників.

"Путін розкритикував смерть Хаменеї, назвавши її "вбивством", скоєним у "цинічний спосіб" з "людською мораллю та міжнародним правом", але не згадав про Сполучені Штати чи Ізраїль", — зазначається у звіті.

Водночас російський диктатор заявив, що Хаменеї в РФ пам'ятатимуть як "видатного державного діяча". У МЗС Росії теж висловили обурення смертю іранських лідерів та закликали припинити бойові дії для "дипломатичного діалогу".

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 1 березня провів розмови з посадовцями із ОАЕ, Катару шейхом та КНР щодо американо-ізраїльських ударів по Ірану. Він повторив засудження цих обстрілів.

"Лавров і міністр закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван І спільно запропонували координувати дії з РБ ООН, МАГАТЕ та іншими міжнародними організаціями, щоб допомогти "стабілізувати" ситуацію", — зазначають у звіті.

Ще низка російських чиновників висловили шаблонні засудження стосовно ситуації в Ірані. Це, за оцінкою ISW, підкреслює обмежені можливості РФ стосовно підтримки Ірану.

"Кремль, ймовірно, залишатиметься обмеженим власними воєнними зусиллями в Україні та бажанням отримати поступки від Сполучених Штатів, не жертвуючи своїми цілями в Україні", — зазначають в Інституті вивчення війни.

Яка ситуація в Ірані зараз

Після початку воєнної операції США та Ізраїлю в Ірані стало відомо про смерть верховного лідера Алі Хаменеї. Виконувати його обов'язки тимчасово призначили Аліреза Арафі.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив про трьох кандидатів на роль нового глави Ірану. За його словами, операція США проти Тегерана триватиме ще близько чотирьох тижнів.

Разом з тим, нинішній секретар Ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані заявив, що Тегеран не буде вести переговори зі США. Він різко розкритикував Дональда Трампа.