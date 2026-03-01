Відео
Союзники Путіна падають як доміно — Сибіга про нову реальність РФ

Союзники Путіна падають як доміно — Сибіга про нову реальність РФ

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 11:59
Путін один за одним втрачає найближчих друзів — Сибіга заявив про крах впливу РФ
Глава МЗС України Андрій Сибіга. Фото: Facebook/UkraineMFA

Російський диктатор Володимир Путін один за одним втрачає своїх найближчих друзів. Така динаміка лише вказує на слабкість Москви та її аналогічний можливий фінал.

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга у неділю, 1 березня, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Сибіга заявив, що Путін втрачає вплив у світі

"Асад, Мадуро, а тепер і Хаменеї. Путін втратив трьох своїх найближчих друзів трохи більше, ніж за рік. Він також не допоміг жодному з них", — зазначив Андрій Сибіга.

За його словами, така динаміка свідчить про три речі. Найперше — на Росію не можна покладатися. Кремль не здатен стати надійним союзником.

Андрій Сибіга заявив, що Путін втратив трьох своїх найближчих друзів трохи більше ніж за рік
Повідомлення Сибіги. Фото: скриншот

Крім того, Москва почала різко втрачати вплив у світі. Натомість Путін застряг у війні проти України, яку він, за словами Сибіги, ніколи не виграє.

Зрештою, як наголосив глава МЗС, після падіння найближчих друзів-диктаторів фінал Путіна очевидний — одного дня з російським диктатором станеться те саме.

"Разом ми повинні докласти всіх зусиль, щоб наблизити цей радісний день і забезпечити відповідальність за всі злочини Росії. Справедливість неминуча", — написав Сибіга.

Доля Асада, Мадуро та Хаменеї

У грудні 2024 року у Сирії було оголошено повалення режиму диктатора Башара Асада. Тисячі громадян вирішили повернутися додому. Колишній сирійський лідер втік з країни у Росію.

Ще одного союзника Путіна, президента Венесуели Ніколаса Мадуро, у січні 2026 року захопили США. Через це та енергетичну блокаду Куби Карибська імперія Москви фактично розпалася.

У лютому 2026 року США та Ізраїль розпочали спільну військову операцію на Ближньому Сході. Внаслідок ударів в Тегерані загинув диктатор Алі Хаменеї. Крім того, відомо про ліквідацію ще кількох топпосадовців країни.

Іран володимир путін МЗС Андрій Сибіга Кремль Росія
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
