Туристи на Кубі. Фото: Reuters

Сполучені Штати фактично зупинили життя на Кубі через свою паливну блокаду. На тлі цього Росія почала втрачати контроль над своїм головним форпостом у Карибському басейні. Москва евакуює власних громадян та не може відремонтувати кубинську ППО через брак ресурсів.

Новини.LIVE повідомляє про це у середу, 18 лютого, з посиланням на заяви американського політтехнолога Джейсона Джей Смарта та литовського політичного оглядача Відаса Рахлевічюса.

Реклама

Читайте також:

Паливна криза на Кубі

Як зазначає Джей Смарт, Куба звернулася до Росії, аби відремонтувати системи протиповітряної оборони S-75 та S-125, яким вже понад 60 років. Однак таку послугу Москва зробити не змогла.

"Путін не має запчастин і часу", — пише американський політтехнолог.

За словами Джей Смарта, Кремль втратив можливість показувати силу у Карибському басейні. Це сталося на тлі того, як спецназ США захопив венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро. Крім того, американська паливна блокада Куби боляче вдарила по острову.

"Росія евакуює своїх туристів з Куби, оскільки не може гарантувати, що буде достатньо авіаційного палива, аби доправити їх додому. Якщо Росія не може забезпечити паливом літаки для своїх власних громадян, то, очевидно, вона не може підтримувати проєкцію сили", — зазначив експерт.

Він порівняв російську оборонну промисловість з кладовищем. Джей Смарт переконаний, що зараз це видно в режимі реального часу.

Таку думку підтримав і литовський політичний оглядач Відас Рахлевічюс. Він зазначив, що Росія стикається з великими труднощами стосовно надання допомоги Кубі. Це відбувається через тиск США.

"Наразі Росія вивчає можливість організації виробництва запасних частин для кубинських С-125 на АТ "Оборонні системи". Це московське підприємство володіє необхідними технічними можливостями для виконання цього завдання", — зазначив оглядач.

Він також повідомив, що Москва скерувала запит до держав-членів Організації Договору про колективну безпеку стосовно потреби Куби у компонентах до С-75. Однак учасники блоку, які мають подібні системи ППО, не поспішають вирішувати проблеми Гавани.

За словами Рахлевічюса, основна причина такої байдужості стратегічних партнерів полягає у страху наразитися на санкції США. Країни просто не бажають викликати негативну реакцію Америки.

Що спричинило кризу на Кубі

Низка країн призупинила польоти на Кубу. Популярний серед туристів острів фактично залишився порожнім. Кризу викликала зупинка постачання авіапального для іноземних перевізників у ключових аеропортах Куби.

Перед тим Президент США Дональд Трамп заявив, що Куба не буде отримувати нафту та гроші з Венесуели. Він також оголосив національну надзвичайну ситуацію через загрозу з боку кубинського уряду. Це дало можливість Сполученим Штатам запроваджувати мита проти країн, які постачають нафту на острів.

Таке рішення Америки фактично затягнуло енергетичну петлю навколо Куби. На тлі цього Трамп заявив про те, що він не розмірковує щодо військових дій проти Куби, але острів "впаде сам по собі".