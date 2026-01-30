США проти Куби — Трамп готує нафтові тарифи

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп оголосив національну надзвичайну ситуацію через загрозу з боку кубинського уряду. Тепер Сполучені Штати можуть запроваджувати мита проти будь-яких країн, що постачають нафту на острів.

Про це офіційно повідомила пресслужба Білого дому.

Реклама

Читайте також:

Енергетична петля — як Вашингтон тиснутиме на партнерів Гавани

Нове рішення дає президенту право карати за торгівлю з режимом. Під прицілом — імпорт товарів із третіх країн. Це стосується кожного, хто прямо чи опосередковано продає енергоресурси Кубі. Схема працює жорстко: за продаж нафти Кубі проти таких країн Штати запровадять додаткові мита на свої товари в США.

Білий дім уже оприлюднив текст указу. Адміністрація називає дії Куби прямою загрозою національній безпеці. Це не просто санкції, а масштабний економічний тиск. США прагнуть повністю ізолювати острів від зовнішньої енергетичної допомоги.

Список держав-порушників оприлюднять згодом. Профільні відомства США вже почали готувати розрахунки. Розміри нових тарифів залежатимуть від обсягів нафтових контрактів із Кубою. Посередникам доведеться обирати: або торгівля з кубинцями, або доступ до найбільшого ринку світу.

Раніше Трамп заявив, що особисто попросив диктатора РФ Путіна не атакувати Україну. Очільник Білого дому попросив не робити цього протягом тижня.

А спецпосланець Трампа Віткофф заявив, що обговорення територіального питання тривають. Він зазначив, що перемовини між Україною, США та Росією продовжаться.