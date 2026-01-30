Видео
Главная Новости дня Трамп объявил ЧП из-за Кубы — новые нефтяные тарифы США

Трамп объявил ЧП из-за Кубы — новые нефтяные тарифы США

Дата публикации 30 января 2026 05:33
США против Кубы — Трамп готовит нефтяные тарифы
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил национальную чрезвычайную ситуацию из-за угрозы со стороны кубинского правительства. Теперь Соединенные Штаты могут вводить пошлины против любых стран, поставляющих нефть на остров.

Об этом официально сообщила пресс-служба Белого дома.

Читайте также:

Энергетическая петля — как Вашингтон будет давить на партнеров Гаваны

Новое решение дает президенту право наказывать за торговлю с режимом. Под прицелом - импорт товаров из третьих стран. Это касается каждого, кто прямо или косвенно продает энергоресурсы Кубе. Схема работает жестко: за продажу нефти Кубе против таких стран Штаты введут дополнительные пошлины на свои товары в США.

Белый дом уже обнародовал текст указа. Администрация называет действия Кубы прямой угрозой национальной безопасности. Это не просто санкции, а масштабное экономическое давление. США стремятся полностью изолировать остров от внешней энергетической помощи.

Список государств-нарушителей обнародуют позже. Профильные ведомства США уже начали готовить расчеты. Размеры новых тарифов будут зависеть от объемов нефтяных контрактов с Кубой. Посредникам придется выбирать: или торговля с кубинцами, или доступ к крупнейшему рынку мира.

Ранее Трамп заявил, что лично попросил диктатора РФ Путина не атаковать Украину. Глава Белого дома попросил не делать этого в течение недели.

А спецпосланник Трампа Уиткофф заявил, что обсуждение территориального вопроса продолжаются. Он отметил, что переговоры между Украиной, США и Россией продолжатся.

