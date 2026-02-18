Видео
Куба под энергетической блокадой — почему это плохо для России

Куба под энергетической блокадой — почему это плохо для России

Дата публикации 18 февраля 2026 19:38
Куба парализована из-за энергетической блокады — что это значит для Москвы
Туристы на Кубе. Фото: Reuters

Из-за топливной блокады США Куба фактически парализована. Из-за этого Москва теряет свой главный форпост в Карибском бассейне. Россия не способна помочь острову с запчастями для ПВО и эвакуирует своих граждан, чем демонстрирует партнерам свое бессилие.

Новини.LIVE сообщает об этом в среду, 18 февраля, со ссылкой на заявления американского политтехнолога Джейсона Джей Смарта и литовского политического обозревателя Видаса Рахлевичюса.

Топливный кризис на Кубе

Как отмечает Джей Смарт, Куба обратилась к России, чтобы отремонтировать системы противовоздушной обороны S-75 и S-125, которым уже более 60 лет. Однако такую услугу Москва оказать не смогла.

"У Путина нет запчастей и времени", — пишет американский политтехнолог.

По словам Джей Смарта, Кремль потерял возможность показывать силу в Карибском бассейне. Это произошло на фоне того, как спецназ США захватил венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Кроме того, американская топливная блокада Кубы больно ударила по острову.

"Россия эвакуирует своих туристов с Кубы, поскольку не может гарантировать, что будет достаточно авиационного топлива, чтобы доставить их домой. Если Россия не может обеспечить топливом самолеты для своих собственных граждан, то, очевидно, она не может поддерживать проекцию силы", — отметил эксперт.

Он сравнил российскую оборонную промышленность с кладбищем. Джей Смарт убежден, что сейчас это видно в режиме реального времени.

Такое мнение поддержал и литовский политический обозреватель Видас Рахлевичюс. Он отметил, что Россия сталкивается с большими трудностями в отношении оказания помощи Кубе. Это происходит из-за давления США.

"Сейчас Россия изучает возможность организации производства запасных частей для кубинских С-125 на АО "Оборонные системы". Это московское предприятие обладает необходимыми техническими возможностями для выполнения этой задачи", — отметил обозреватель.

Он также сообщил, что Москва направила запрос в государства-члены Организации Договора о коллективной безопасности относительно потребности Кубы в компонентах к С-75. Однако участники блока, которые имеют подобные системы ПВО, не спешат решать проблемы Гаваны.

По словам Рахлевичюса, основная причина такого равнодушия стратегических партнеров заключается в страхе нарваться на санкции США. Страны просто не желают вызвать негативную реакцию Америки.

Что вызвало кризис на Кубе

Ряд стран приостановили полеты на Кубу. Популярный среди туристов остров фактически остался пустым. Кризис вызвала остановка поставок авиатоплива для иностранных перевозчиков в ключевых аэропортах Кубы.

Перед тем Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы. Он также объявил национальную чрезвычайную ситуацию из-за угрозы со стороны кубинского правительства. Это дало возможность Соединенным Штатам вводить пошлины против стран, которые поставляют нефть на остров.

Такое решение Америки фактически затянуло энергетическую петлю вокруг Кубы. На фоне этого Трамп заявил о том, что он не размышляет о военных действиях против Кубы, но остров "упадет сам по себе".

Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
