Україна
Зеленський назвав єдину людину, здатну зупинити Путіна

Зеленський назвав єдину людину, здатну зупинити Путіна

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 21:32
Зеленський заявив, що лише Трамп може зупинити Путіна — відео
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завершення війни залежить передусім від рішення Кремля. Водночас він наголосив на ключовій ролі міжнародних партнерів у тиску на Москву.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF, інформує Новини.LIVE.

Зеленський висловився про припинення війни

За словами президента, лише російський диктатор Володимир Путін може ухвалити рішення про припинення бойових дій, однак вплинути на нього здатен президент США Дональд Трамп.

"Чесно кажучи, той, хто може завтра закінчити цю війну — це Путін. Я не можу завтра закінчити цю війну, бо Путін веде війну на нашій землі. Я б хотів її закінчити", — зазначив Зеленський.

Водночас він підкреслив, що довіри до Росії не буде, а мир має ґрунтуватися на чітких гарантіях безпеки.

"Коли ми говоримо про справжній мир, ми передусім говоримо про припинення всієї війни, а не лише про перемир'я. Отже, справжній мир — це не очікування паузи у війні", — наголосив президент.

Інші заяви Зеленського

Зеленський повідомив, що щомісяця до лав Сил оборони мобілізують близько 30-34 тисяч громадян. Водночас, за його словами, Росія також зіштовхується з труднощами під час комплектування армії, однак наразі залучає приблизно на 10 тисяч військових більше, ніж Україна.

Президент наголосив, що проведення виборів можливе лише за умови щонайменше двомісячного припинення вогню з боку Росії. Він підкреслив, що без належних гарантій безпеки організувати повноцінний виборчий процес неможливо.

Також глава держави зазначив, що Росія намагається розхитати внутрішню єдність України, адже саме вона є основою стійкості країни під час війни. При цьому впливати на російське суспільство значно складніше через закритість інформаційного простору в РФ.

Володимир Зеленський володимир путін переговори Дональд Трамп війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
