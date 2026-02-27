Зеленський озвучив головну цінність, яку намагається зруйнувати РФ — деталі

Зеленський назвав головну цінність під час війни
Дата публікації: 27 лютого 2026 17:48
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається зламати єдність українського суспільства, адже саме вона є ключовою під час війни.
В інтерв'ю Sky News він наголосив, що демократія, свобода слова та різноманітність думок є силою України, однак ворог намагається використати ці цінності для дестабілізації.
Водночас вплинути на російське суспільство складніше через закритий інформаційний простір. За словами президента, вирішальним фактором може стати економічний тиск і погіршення рівня життя в РФ.
