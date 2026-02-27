Відео
Зеленський назвав головну цінність під час війни

Зеленський назвав головну цінність під час війни

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 17:48
Зеленський озвучив головну цінність, яку намагається зруйнувати РФ — деталі
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається зламати єдність українського суспільства, адже саме вона є ключовою під час війни.

В інтерв'ю Sky News він наголосив, що демократія, свобода слова та різноманітність думок є силою України, однак ворог намагається використати ці цінності для дестабілізації.

Читайте також:

Водночас вплинути на російське суспільство складніше через закритий інформаційний простір. За словами президента, вирішальним фактором може стати економічний тиск і погіршення рівня життя в РФ.

Новина доповнюється...

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
