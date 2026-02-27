Зеленський висловився про відключення світла і стійкість українців

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент України Володимир Зеленський поділився, як війна змінила його життя, і пояснив, чому вважає себе "не найкращим батьком" у цей період. У розмові він також описав, якою важкою була зима для українців без стабільного опалення та електрики, і відзначив роботу людей, які відновлювали енергетику під обстрілами.

Про це він розповів в інтерв'ю Sky News, цитує Новини.LIVE.

Володимир Зеленський розповів якою була зима для українців

Президент пригадав, що всі чотири роки війни були дуже складними для українців. Особливо ускладнила життя цьогорічна холодна морозна зима та масові атаки РФ на енергетику.

"Я думаю, що в нас феноменальні люди в Україні. Це були, справді, важкі чотири роки і дуже важка ця зима. Я також думав про небезпеку, про моральний дух людей, але вони сильні. Так, це була найсуворіша зима за кілька десятиліть", — сказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News заявив, що війна вплинула не лише на країну, а й на його особисте життя, зокрема на стосунки з родиною та час, який він може приділяти дітям.

"Я не найкращий батько, я так думаю, бо не маю багато часу для своїх дітей. Я не можу нічого порівнювати зі своєю сім'єю, але я президент України. Я не порівнюю свою роботу і я не можу, бо мій вибір – це обов'язок. Мій вибір — це Україна. Ось чому я сказав, що я нехороший батько під час війни", — поділився глава держави.

Зеленський також розповів про щоденну роботу влади в умовах війни.

"Це наша робота. І допомагати людям говорити, і досягати результатів з партнерами, зміцнювати нашу армію, допомагати зброєю. І також просто з цивільними, які, справді, дуже допомагають під час цієї війни. Я маю на увазі, для армії вони багато працюють. І, знаєте, цієї зими у нас були не лише солдати, у нас були абсолютно героїчні бригади, які відновлювали електрику, енергосистему. І також у нас були втрати, бо вони робили це під ракетними обстрілами", — розповів Володимир Зеленський.

Тим часом Володимир Зеленський заявляв про новий підхід до захисту енергетики в Україні та конкретні рішення. Також президент погодив з Дональдом Трампом спільне бачення щодо закінчення війни в Україні.