Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаКомпаніїТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиІнвестиціїЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський зізнався, що робитиме після війни і президентства

Зеленський зізнався, що робитиме після війни і президентства

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 09:25
Зеленський сказав чим займеться після війни і виборів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Toby Melville

Президент України Володимир Зеленський зізнався, що хоче зробити після закінчення війни та виборів. Раніше Володимир Зеленський висловлювався й про те, що не хоче "триматися за крісло" та продовжувати собі будь-якими методами перебування на пості президента.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю журналісту Fox News.

Реклама
Читайте також:

Чим хоче займатися Зеленський після президентства

Зеленський розповів, що поки не має чітких планів на життя після завершення війни та завершення своєї президентської каденції. 

Під час розмови Зеленському нагадали, що війна рано чи пізно завершиться, а його перебування на посаді президента також не є безстроковим. У відповідь глава держави зазначив, що наразі не замислювався над конкретними подальшими кроками.

"Я не знаю. Справді, я не знаю. Я хочу відпочити! Так, я цього дуже-дуже сильно хочу. Так, справді, я саме цього прагну", — поділився Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, також Володимир Зеленський висловився щодо корупційних скандалів в Україні.

Окремо глава держави прокоментував, що буде, якщо ЗСУ вийде з Донбасу

Володимир Зеленський вибори відпочинок президент
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації