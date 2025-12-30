Зеленський сказав чим займеться після війни і виборів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Toby Melville

Президент України Володимир Зеленський зізнався, що хоче зробити після закінчення війни та виборів. Раніше Володимир Зеленський висловлювався й про те, що не хоче "триматися за крісло" та продовжувати собі будь-якими методами перебування на пості президента.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю журналісту Fox News.

Реклама

Читайте також:

Чим хоче займатися Зеленський після президентства

Зеленський розповів, що поки не має чітких планів на життя після завершення війни та завершення своєї президентської каденції.

Під час розмови Зеленському нагадали, що війна рано чи пізно завершиться, а його перебування на посаді президента також не є безстроковим. У відповідь глава держави зазначив, що наразі не замислювався над конкретними подальшими кроками.

"Я не знаю. Справді, я не знаю. Я хочу відпочити! Так, я цього дуже-дуже сильно хочу. Так, справді, я саме цього прагну", — поділився Володимир Зеленський.

Нагадаємо, також Володимир Зеленський висловився щодо корупційних скандалів в Україні.

Окремо глава держави прокоментував, що буде, якщо ЗСУ вийде з Донбасу.