Україна
Корупція і війна — Зеленський прокоментував гучні розслідування

Корупція і війна — Зеленський прокоментував гучні розслідування

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 07:30
Зеленський прокоментував занепокоєння США щодо корупції в Україні
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент України Володимир Зеленський прокоментував занепокоєння, які лунають у США щодо можливих корупційних ризиків в Україні та використання міжнародної фінансової допомоги. Відповідь пролунала на тлі недавніх дій українських антикорупційних органів, які проводили обшуки в урядових установах і парламенті в межах розслідування ймовірної корупційної схеми на близько 100 мільйонів доларів.

Про це глава держави висловився в інтерв'ю журналісту Fox News.

Читайте також:

Зеленський висловився про те, чому в Україні існує корупція під час війни

Журналіст звернув увагу на те, що у справі фігурують п'ятеро підозрюваних, серед яких є особи, пов’язані з главою держави, зокрема його союзник Тимур Міндіч, а також міністр юстиції, яких минулого місяця звинуватили у відмиванні коштів.

Також було згадано про обшуки в будинку колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Формальних обвинувачень йому не висували, однак після слідчих дій він подав у відставку.

У відповідь Зеленський заявив, що його головний фокус наразі зосереджений на війні, тоді як антикорупційні органи в Україні діють самостійно та виконують свою роботу без втручання з боку влади. За його словами, ці структури мають повну незалежність і ніхто не перешкоджає їхній діяльності.

"Неважливо, яка це людина, близька чи ні, знаємо ми її чи ні, чи зовсім не знаємо. Я маю на увазі, вони (антикорупційеі органи. — Ред.) повинні виконувати свою роботу. Це війна, і це демократія так само", — повідомив Зеленський. 

За словами Зеленського, війна не є подією, де всі процеси можуть відбуватися ідеально та виключно за мирними процедурами, проте це не скасовує принципів демократії та необхідності поважати роботу незалежних органів.

Нагадаємо, Тимура Міндіча, який є головним фігурантом корупційної справи "Мідас" оголосили в розшук. Проте, журналіст "Української правди" Михайло Ткач відшукав підозрюваного та поцікавився, як Міндіч ставиться до розслідування та коли бачився з Володимиром Зеленським.

Тим часом НАБУ викрило нову корупційнцу схему у Верховній Раді. Відомо, що народні обранці за хабарі проводили голосування тим чи іншим чином в інтересах певних осіб.

Володимир Зеленський НАБУ скандал корупція Тимур Міндіч
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
