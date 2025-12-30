Видео
Коррупция и война — Зеленский высказлся про громкие расследования

Коррупция и война — Зеленский высказлся про громкие расследования

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 07:30
Зеленский прокомментировал беспокойство США относительно коррупции в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал беспокойство, которое звучит в США относительно возможных коррупционных рисков в Украине и использования международной финансовой помощи. Ответ прозвучал на фоне недавних действий украинских антикоррупционных органов, которые проводили обыски в правительственных учреждениях и парламенте в рамках расследования вероятной коррупционной схемы на около 100 миллионов долларов.

Об этом глава государства высказался в интервью журналисту Fox News.

Читайте также:

Зеленский высказался о том, почему в Украине существует коррупция во время войны

Журналист обратил внимание на то, что в деле фигурируют пятеро подозреваемых, среди которых есть лица, связанные с главой государства, в частности его союзник Тимур Миндич, а также министр юстиции, которых в прошлом месяце обвинили в отмывании средств.

Также было упомянуто об обысках в доме бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Формальных обвинений ему не выдвигали, однако после следственных действий он подал в отставку.

В ответ Зеленский заявил, что его главный фокус сейчас сосредоточен на войне, тогда как антикоррупционные органы в Украине действуют самостоятельно и выполняют свою работу без вмешательства со стороны власти. По его словам, эти структуры имеют полную независимость и никто не препятствует их деятельности.

"Неважно, какой это человек, близкий или нет, знаем мы его или нет, или совсем не знаем. Я имею в виду, они (антикоррупционные органы. — Ред.) должны выполнять свою работу. Это война, и это демократия так же", — сообщил Зеленский.

По словам Зеленского, война не является событием, где все процессы могут происходить идеально и исключительно по мирным процедурам, однако это не отменяет принципов демократии и необходимости уважать работу независимых органов.

Напомним, Тимура Миндича, который является главным фигурантом коррупционного дела "Мидас" объявили в розыск. Однако, журналист "Украинской правды" Михаил Ткач отыскал подозреваемого и поинтересовался, как Миндич относится к расследованию и когда виделся с Владимиром Зеленским.

Между тем НАБУ разоблачило новую коррупционнцу схему в Верховной Раде. Известно, что народные избранники за взятки проводили голосование тем или иным образом в интересах определенных лиц.

Владимир Зеленский НАБУ скандал коррупция Тимур Миндич
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
