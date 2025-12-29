САП та НАБУ викрили групу нардепів через корупцію — подробиці

Працівники НАБУ. Ілюстратвине фото: НАБУ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національним антикорупційним бюро України викрила злочинну групу, до якої, за даними слідства, входили народні депутати України. Йдеться про систематичне отримання неправомірної вигоди у особливо великому розмірі скоєння чи недосконалість дій із використанням службового становища.

Про це повідомляє САП у Telegram у понеділок, 29 грудня.

Деталі справи

27 грудня 2025 року за дорученням заступника генерального прокурора — керівника САП прокурори повідомили про підозру п'ятьом народним депутатам України. Їхні дії кваліфіковані за частиною 3 статті 28 та частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування перевіряються факти можливого створення та діяльності з 2021 року організованої групи, метою якої було систематичне отримання неправомірної вигоди за ухвалення чи неприйняття відповідних законопроектів та ухвал.

Слідство встановило, що учасники групи діяли за заздалегідь розподіленими ролями. Частина з них відповідала за координацію інших депутатів, інформування про законопроекти та зміни, які необхідно було підтримати чи відхилити під час голосувань. Також на організаторів покладалися функції отримання, розподілу та передачі неправомірної вигоди.

Інші учасники групи мали дотримуватись виконавської дисципліни, підтримувати узгоджену позицію при голосуванні та бути присутніми у сесійній залі у дні пленарних засідань. За виконання цих умов вони отримували кошти як особисто, так і через посередників.

Сума неправомірної вигоди, за даними слідства, залежала від так званого показника ефективності голосувань, який враховував кількість підтриманих законопроектів та присутність депутата на засіданнях. Розмір винагороди становив від 2 до 20 тисяч доларів. У період з вересня по листопад 2022 року він становив щонайменше 2 тисяч доларів, і з серпня 2025 року — вже щонайменше 5 тисяч доларів.

Внаслідок слідчих та негласних слідчих дій зафіксовано отримання з листопада по грудень поточного року одним із народних депутатів неправомірної вигоди на суму не менше 145 тисяч доларів США з подальшим розподілом коштів між іншими учасниками групи.

Нагадаємо, що раныше правоохоронці викрили злочинну схему, завдяки якій народні депутати регулярно отримували хабар.

А також фігуранти організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді України, отримали підозри від НАБУ і САП.