САП и НАБУ разоблачили группу нардепов из-за коррупции - подробности

Работники НАБУ. Иллюстративное фото: НАБУ

Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины разоблачила преступную группу, в которую, по данным следствия, входили народные депутаты Украины. Речь идет о систематическом получении неправомерной выгоды в особо крупном размере за совершение или несовершенство действий с использованием служебного положения.

Об этом сообщает САП в Telegram в понедельник, 29 декабря.

Реклама

Читайте также:

Пост САП. Фото: скриншот

Детали дела

27 декабря 2025 года по поручению заместителя генерального прокурора — руководителя САП прокуроры сообщили о подозрении пяти народным депутатам Украины. Их действия квалифицированы по части 3 статьи 28 и части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования проверяются факты возможного создания и деятельности с 2021 года организованной группы, целью которой было систематическое получение неправомерной выгоды за принятие или непринятие соответствующих законопроектов и постановлений.

Следствие установило, что участники группы действовали по заранее распределенным ролям. Часть из них отвечала за координацию других депутатов, информирование о законопроектах и изменениях, которые необходимо было поддержать или отклонить во время голосований. Также на организаторов возлагались функции получения, распределения и передачи неправомерной выгоды.

Другие участники группы должны были придерживаться исполнительской дисциплины, поддерживать согласованную позицию при голосовании и присутствовать в сессионном зале в дни пленарных заседаний. За выполнение этих условий они получали средства как лично, так и через посредников.

Сумма неправомерной выгоды, по данным следствия, зависела от так называемого показателя эффективности голосований, который учитывал количество поддержанных законопроектов и присутствие депутата на заседаниях. Размер вознаграждения составлял от 2 до 20 тысяч долларов. В период с сентября по ноябрь 2022 года он составлял не менее 2 тысяч долларов, и с августа 2025 года — уже не менее 5 тысяч долларов.

В результате следственных и негласных следственных действий зафиксировано получение с ноября по декабрь текущего года одним из народных депутатов неправомерной выгоды на сумму не менее 145 тысяч долларов США с последующим распределением средств между другими участниками группы.

Напомним, что ранее правоохранители разоблачили преступную схему, благодаря которой народные депутаты регулярно получали взятку.

А также фигуранты организованной преступной группы, которая действовала в Верховной Раде Украины, получили подозрения от НАБУ и САП.