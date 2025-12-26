Коли Міндіч спілкувався із Зеленським - відповідь

Тимур Міндіч. Фото: кадр з відео

Українські журналісти знайшли в Ізраїлі бізнесмена Тимура Міндіча, який нещодавно фігурував у справі НАБУ про корупцію в "Енергоатомі". Він прокоментував інформацію про свої контакти з Президентом України Володимиром Зеленським.

Коли Міндіч спілкувався із Зеленським

За словами Міндіча, спілкування з главою держави відбувалося вкрай рідко.

"Зараз взагалі не спілкуюсь, і за весь час президентства дуже-дуже рідко спілкувались", — зазначив бізнесмен.

Також Міндіч заявив, що не планує детально коментувати звинувачення, які лунають на його адресу, до завершення слідства. За його словами, проти нього відкривають нові провадження і наразі його "можна звинуватити в будь-чому".

Нагадаємо, що у цьому ж розслідуванні журналістів Тимур Міндіч заявив, що він обурений через те, що його "призначили винним" у справі НАБУ.

Раніше повідомлялось, що журналісти виявили Тимура Міндіча в Ізраїлі. Там же його і зафільмували.