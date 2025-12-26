Когда Миндич общался с Зеленским - ответ

Тимур Миндич. Фото: кадр из видео

Украинские журналисты нашли в Израиле бизнесмена Тимура Миндича, который недавно фигурировал в деле НАБУ о коррупции в "Энергоатоме". Он прокомментировал информацию о своих контактах с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Украинская правда.

Когда Миндич общался с Зеленским

По словам Миндича, общение с главой государства происходило крайне редко.

"Сейчас вообще не общаюсь, и за все время президентства очень-очень редко общались", — отметил бизнесмен.

Также Миндич заявил, что не планирует подробно комментировать обвинения, которые звучат в его адрес, до завершения следствия. По его словам, против него открывают новые производства и сейчас его "можно обвинить в чем угодно".

Напомним, что в этом же расследовании журналистов Тимур Миндич заявил, что он возмущен из-за того, что его "назначили виновным" по делу НАБУ.

Ранее сообщалось, что журналисты обнаружили Тимура Миндича в Израиле. Там же его и сняли на видео.