Миндич раскрыл, когда он в последний раз общался с Зеленским

Миндич раскрыл, когда он в последний раз общался с Зеленским

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 22:58
Когда Миндич общался с Зеленским - ответ
Тимур Миндич. Фото: кадр из видео

Украинские журналисты нашли в Израиле бизнесмена Тимура Миндича, который недавно фигурировал в деле НАБУ о коррупции в "Энергоатоме". Он прокомментировал информацию о своих контактах с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Украинская правда.

Читайте также:

Когда Миндич общался с Зеленским

По словам Миндича, общение с главой государства происходило крайне редко.

"Сейчас вообще не общаюсь, и за все время президентства очень-очень редко общались", — отметил бизнесмен.

Также Миндич заявил, что не планирует подробно комментировать обвинения, которые звучат в его адрес, до завершения следствия. По его словам, против него открывают новые производства и сейчас его "можно обвинить в чем угодно".

Напомним, что в этом же расследовании журналистов Тимур Миндич заявил, что он возмущен из-за того, что его "назначили виновным" по делу НАБУ.

Ранее сообщалось, что журналисты обнаружили Тимура Миндича в Израиле. Там же его и сняли на видео.

Владимир Зеленский Израиль НАБУ журналисты Тимур Миндич
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
