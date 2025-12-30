Видео
Главная Новости дня Зеленский признался, что будет делать после войны и президентства

Зеленский признался, что будет делать после войны и президентства

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 09:25
Зеленский сказал чем займется после войны и выборов
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Toby Melville

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что хочет сделать после окончания войны и выборов. Ранее Владимир Зеленский высказывался и о том, что не хочет "держаться за кресло" и продолжать себе любыми методами пребывания на посту президента.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью журналисту Fox News.

Читайте также:

Чем хочет заниматься Зеленский после президентства

Зеленский рассказал, что пока не имеет четких планов на жизнь после завершения войны и завершения своей президентской каденции.

Во время разговора Зеленскому напомнили, что война рано или поздно завершится, а его пребывание на посту президента также не является бессрочным. В ответ глава государства отметил, что пока не задумывался над конкретными дальнейшими шагами.

"Я не знаю. Действительно, я не знаю. Я хочу отдохнуть! Да, я этого очень-очень сильно хочу. Да, действительно, я именно этого хочу", — поделился Владимир Зеленский.

Напомним, также Владимир Зеленский высказался относительно коррупционных скандалов в Украине.

Отдельно глава государства прокомментировал, что будет, если ВСУ выйдет из Донбасса.

Владимир Зеленский выборы отдых президент
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
