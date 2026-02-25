Кравченко повідомив про звернення України до МКС через удари РФ

Енергетик на тлі зруйнованого енергооб'єкта. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що Україна передала до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду матеріали про російські удари по енергетиці, які тривали від липня 2025 року до лютого 2026-го. Він зазначив, що масивність та частота російських атак перевершила усі попередні роки.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на заяву Руслана Кравченка.

Україна передала до МКС вичерпні дані про удари РФ по енергетиці

За його словами, документ готували спільно Офіс генерального прокурора, Головне слідче управління СБУ та міжвідомча робоча група військових спеціалістів. Кравченко уточнив, що матеріали сформували в процедурі, яка передбачає подання інформації до МКС відповідно до статті 15 Римського статуту.

У заяві генпрокурора наголошується, що протягом нинішнього опалювального сезону удари, які, за оцінкою української сторони, були організовані вищим військово-політичним керівництвом РФ, накривали практично всі види об'єктів енергетики в більшості регіонів України.

Росія цієї зими атакувала Україну інтенсивніше за попередні роки

Кравченко підкреслив, що інтенсивність цієї хвилі обстрілів була навіть вищою, ніж у двох попередніх періодах масованих атак, які Україна переживала з жовтня 2022 року по березень 2023 року та з березня 2024 року по березень 2025 року.

За словами генпрокурора, пошкоджень зазнали ТЕС, ГЕС, ТЕЦ та розподільчі мережі. Значно ускладнило ситуацію з енергетикою й те, що ця зима видалася в Україні дуже холодною.

"Уражено весь технологічний ланцюг енергосистеми − від генерації до магістральної передачі та розподілу. Пошкоджень зазнали ТЕС, ГЕС, ТЕЦ і розподільчі мережі", — зазначив Кравченко.

Окремо Кравченко навів дані про втрати серед цивільного населення за період, який охоплює подання до МКС.

"Внаслідок ракетних атак на об’єкти енергетики за вказаний період загинуло 11 та поранено 68 цивільних осіб", — повідомив він.

"Жодної військової переваги ці напади не дали та не могли дати. Їх мета − тероризування населення та створення непридатних умов для проживання", — підкреслив Кравченко.

У повідомленні, за словами генпрокурора, МКС надали дані про: хронологію атак, наслідки, інформацію про ймовірно причетні підрозділи ЗС РФ та представників російського військово-політичного керівництва, які могли ухвалювати рішення або віддавати накази.

Додамо, що відновлення енергооб'єктів вартує величезних сум коштів. Так лише на Дарницьку ТЕЦ потрібно буде витратити щонайменше 600-700 млн євро та кілька років на будівничі роботи.

Тим часом в Раді Європи заявили, що уже станом на зараз надійшло понад 110 тисяч заяв про злочини Росії.