Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Берсе заявив про понад 110 тисяч позовів щодо злочинів Росії

Берсе заявив про понад 110 тисяч позовів щодо злочинів Росії

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 08:53
44 країни ЄС хочуть опрацювати понад 110 тисяч позовів про злочини РФ
Ален Берсе. Фото: AP News

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе повідомив, що до опрацювання понад 110 тисяч позовів, пов'язаних із воєнними злочинами Росії в Україні, уже долучилися 44 країни Європейського Союзу. Берсе наголосив, що зібрані докази проходять перевірку, а ключова мета цієї роботи — сформувати "правову пам’ять війни"

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на виступ Алена Берсе на Justice Conference.

Реклама
Читайте також:

Європа ретельно вивчить усі докази військових злочинів Росії проти України

Він підкреслив, що буде перевірятися кожне свідчення та кожна фотографія, а також інші матеріали на кшталт рахунків, з якими працюють українські інституції, зокрема Офіс генпрокурора.

Окремо він нагадав, що в грудні було зроблено ще один крок у цій системі — створено Міжнародну комісію з позовів і заяв. Берсе назвав залучення такої кількості держав безпрецедентним і зазначив, що до цього формату долучився, зокрема, Європейський Союз. Також він повідомив про перші ратифікації і додав, що подальші рішення про ратифікацію очікуються найближчим часом.

"Мета всього цього, очевидно, для того, щоб задокументовані втрати були трансформовані в позови, а позови в компенсації. Минулого тижня було сказано, що дві тисячі українських дітей повернулися, але ще тисячі залишаються при заручниках. Ми будемо використовувати будь-які наявні механізми, щоб повернути їх додому", — пояснив Берсе. 

Він зазначив, що ця робота може проявлятися у різних напрямках — від безпечного повернення до забезпечення верховенства права та залучення інших міжнародних інституцій. Дана робота, як додав він, входить до пріоритетів Ради Європи у взаємодії з Україною.

Окремо він заявив про підтримку України на євроінтеграційному шляху.

"Ми будемо разом з Україною на шляху до Європейського Союзу. Жодна війна не може відвернути нашу увагу від системи правосуддя, де Україна продовжує реформування, попри війну. Суди, прокурори нарощують свої спроможності, попри величезну кількість воєнних злочинів, з якими мається мати справу. Європейська родина з 46 країн і Рада Європи – ми підтримуємо сталість цих реформ", — завершив виступ Ален Берсе. 

Відомо, що Ален Берсе 16 лютого відвідав Україну, де мав зустріч з главою МЗС Андрієм Сибігою.

Разом з тим наприкінці січня, за словами постійного представника України при Раді Європи Миколи Точицького, угода для запуску Спецтрибаналу досі не підписана. Він пояснив, у чому дилема. 

Європейський союз Україна військові злочини трибунал над росією Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації