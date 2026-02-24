44 країни ЄС хочуть опрацювати понад 110 тисяч позовів про злочини РФ

Ален Берсе. Фото: AP News

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе повідомив, що до опрацювання понад 110 тисяч позовів, пов'язаних із воєнними злочинами Росії в Україні, уже долучилися 44 країни Європейського Союзу. Берсе наголосив, що зібрані докази проходять перевірку, а ключова мета цієї роботи — сформувати "правову пам’ять війни"

Європа ретельно вивчить усі докази військових злочинів Росії проти України

Він підкреслив, що буде перевірятися кожне свідчення та кожна фотографія, а також інші матеріали на кшталт рахунків, з якими працюють українські інституції, зокрема Офіс генпрокурора.

Окремо він нагадав, що в грудні було зроблено ще один крок у цій системі — створено Міжнародну комісію з позовів і заяв. Берсе назвав залучення такої кількості держав безпрецедентним і зазначив, що до цього формату долучився, зокрема, Європейський Союз. Також він повідомив про перші ратифікації і додав, що подальші рішення про ратифікацію очікуються найближчим часом.

"Мета всього цього, очевидно, для того, щоб задокументовані втрати були трансформовані в позови, а позови в компенсації. Минулого тижня було сказано, що дві тисячі українських дітей повернулися, але ще тисячі залишаються при заручниках. Ми будемо використовувати будь-які наявні механізми, щоб повернути їх додому", — пояснив Берсе.

Він зазначив, що ця робота може проявлятися у різних напрямках — від безпечного повернення до забезпечення верховенства права та залучення інших міжнародних інституцій. Дана робота, як додав він, входить до пріоритетів Ради Європи у взаємодії з Україною.

Окремо він заявив про підтримку України на євроінтеграційному шляху.

"Ми будемо разом з Україною на шляху до Європейського Союзу. Жодна війна не може відвернути нашу увагу від системи правосуддя, де Україна продовжує реформування, попри війну. Суди, прокурори нарощують свої спроможності, попри величезну кількість воєнних злочинів, з якими мається мати справу. Європейська родина з 46 країн і Рада Європи – ми підтримуємо сталість цих реформ", — завершив виступ Ален Берсе.

Відомо, що Ален Берсе 16 лютого відвідав Україну, де мав зустріч з главою МЗС Андрієм Сибігою.

Разом з тим наприкінці січня, за словами постійного представника України при Раді Європи Миколи Точицького, угода для запуску Спецтрибаналу досі не підписана. Він пояснив, у чому дилема.