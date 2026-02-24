Совет Европы заявил о решительных действиях в отношении военных преступлений РФ

Ален Берсе. Фото: AP News

Ален Берсе, занимающий должность генерального секретаря Совета Европы, сообщил, что к рассмотрению более 110 тысяч исков по делам о военных преступлениях России в Украине уже подключились 44 страны Европейского Союза. Он подчеркнул, что собранные материалы проходят проверку, а цель этой работы заключается в том, чтобы сформировать "правовую память войны".

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на выступление Алена Берсе на Justice Conference.

Реклама

Читайте также:

Европа тщательно изучит все доказательства военных преступлений России против Украины

Он подчеркнул, что будет проверяться каждое свидетельство и каждая фотография, а также другие материалы вроде счетов, с которыми работают украинские институты, в частности Офис генпрокурора.

Отдельно он напомнил, что в декабре был сделан еще один шаг в этой системе — создана Международная комиссия по искам и заявлениям. Берсе назвал привлечение такого количества государств беспрецедентным и отметил, что к этому формату присоединился, в частности, Европейский Союз. Также он сообщил о первых ратификациях и добавил, что дальнейшие решения о ратификации ожидаются в ближайшее время.

"Цель всего этого, очевидно, для того, чтобы задокументированные потери были трансформированы в иски, а иски в компенсации. На прошлой неделе было сказано, что две тысячи украинских детей вернулись, но еще тысячи остаются при заложниках. Мы будем использовать любые имеющиеся механизмы, чтобы вернуть их домой", — пояснил Берсе.

Он отметил, что эта работа может проявляться в разных направлениях — от безопасного возвращения к обеспечению верховенства права и привлечения других международных институтов. Данная работа, как добавил он, входит в приоритеты Совета Европы во взаимодействии с Украиной.

Отдельно он заявил о поддержке Украины на евроинтеграционном пути.

"Мы будем вместе с Украиной на пути в Европейский Союз. Ни одна война не может отвлечь наше внимание от системы правосудия, где Украина продолжает реформирование, несмотря на войну. Суды, прокуроры наращивают свои возможности, несмотря на огромное количество военных преступлений, с которыми приходится иметь дело. Европейская семья из 46 стран и Совет Европы — мы поддерживаем постоянство этих реформ", — завершил выступление Ален Берсе.

Известно, что Ален Берсе 16 февраля посетил Украину, где встретился с главой МИД Андреем Сибигой.

Вместе с тем в конце января, по словам постоянного представителя Украины при Совете Европы Николая Точицкого, соглашение для запуска Спецтрибанала до сих пор не подписано. Он объяснил, в чем дилемма.