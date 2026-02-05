Відео
ЄСПЛ визнав Росію відповідальною за воєнні злочини в Україні

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 09:25
ЄСПЛ визнав РФ відповідальною за злочини проти України з 2014 року
Евакуація людей із Запорізької області. Фото: Reuters TV via REUTERS

Європейський суд з прав людини офіційно закріпив провину Російської Федерації за численні порушення прав людини, вчинені проти українських громадян, починаючи з 2014 року. На сьогодні це єдиний міжнародний судовий орган, який визнав РФ відповідальною за злочини, скоєні на українській території.

Про це заявив голова ЄСПЛ Матіас Гійомар в інтерв'ю Укрінформу.

Читайте також:

Росію визнали винною в злочинах скоєних проти України

Головну увагу він звернув на резонансну справу "Україна та Нідерланди проти Росії", в межах якої Велика палата Суду ухвалила історичне рішення у липні 2023 року. Ця ухвала, як підкреслив Гійомар, охоплює широкий спектр воєнних злочинів і порушень, починаючи з окупації частини Донбасу, закінчуючи повномасштабною агресією у 2022 році.

"Ішлося про все, що відбувалося й відбувається у східній частині країни з 2014 року, а потім і з лютого 2022 року по всій Україні. І Суд ухвалив рішення, яке містить надзвичайно сильне послання, констатувавши численні системні порушення Конвенції щодо цивільного населення, військовослужбовців, дітей", — заявив Матіас Гійомар.

За словами голови Суду, рішення побудоване на широкому доказовому матеріалі, який, окрім незалежних розслідувань, включає дані з офіційних звітів ООН. Обсяг документа перевищує 600 сторінок і фіксує доведену практику зневаги до базових прав і свобод з боку Російської Федерації.

Попри те, що Москва не співпрацює зі Страсбургом та ігнорує обов'язок виконувати рішення ЄСПЛ, Гійомар упевнений, що факт міжнародного правового визнання має глибоке значення для майбутнього притягнення РФ до відповідальності. 

Нагадаємо, угоду для запуску Спецтрибуналу досі не підписали. Постійний представник України при Раді Європи Микола Точицький пояснив у чому справа.

Раніше єврокомісар з питань юстиції Майкл Макґрат закликав покарати Росію за всі скоєні нею злочини.

суд військові злочини війна в Україні Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
