ЕСПЧ признал РФ ответственной за преступления против Украины с 2014 года

Европейский суд по правам человека официально закрепил вину Российской Федерации за многочисленные нарушения прав человека, совершенные против украинских граждан, начиная с 2014 года. На сегодня это единственный международный судебный орган, который признал РФ ответственной за преступления, совершенные на украинской территории.

Об этом заявил председатель ЕСПЧ Матиас Гийомар в интервью Укринформу.

Главное внимание он обратил на резонансное дело "Украина и Нидерланды против России", в рамках которого Большая палата Суда приняла историческое решение в июле 2023 года. Это решение, как подчеркнул Гийомар, охватывает широкий спектр военных преступлений и нарушений, начиная с оккупации части Донбасса, заканчивая полномасштабной агрессией в 2022 году.

"Речь шла обо всем, что происходило и происходит в восточной части страны с 2014 года, а затем и с февраля 2022 года по всей Украине. И Суд принял решение, которое содержит чрезвычайно сильное послание, констатировав многочисленные системные нарушения Конвенции в отношении гражданского населения, военнослужащих, детей", — заявил Матиас Гийомар.

По словам председателя Суда, решение построено на широком доказательном материале, который, кроме независимых расследований, включает данные из официальных отчетов ООН. Объем документа превышает 600 страниц и фиксирует доказанную практику пренебрежения к базовым правам и свободам со стороны Российской Федерации.

Несмотря на то, что Москва не сотрудничает со Страсбургом и игнорирует обязанность выполнять решения ЕСПЧ, Гийомар уверен, что факт международного правового признания имеет глубокое значение для будущего привлечения РФ к ответственности.

