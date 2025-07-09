ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении прав человека в Украине и военных преступлениях

Логотип Европейского суда правосудия. Фото: REUTERS/Francois Lenoir

В среду, 9 июля 2025 года, Большая палата Европейского суда по правам человека приняла историческое решение по делу "Украина и Нидерланды против России". Суд удовлетворил почти все требования, поданные украинской стороной, и признал Россию ответственной за многочисленные, массовые и системные нарушения прав человека, совершенные как во время оккупации украинских территорий с 2014 года, так и в ходе полномасштабной агрессии, продолжающейся с 2022 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Минюста Украины.

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Украина добилась, чтобы в ЕПСЧ признали Россию ответственной за преступления

ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении нескольких ключевых положений Европейской конвенции по правам человека: статей 2 и 3, которые гарантируют право на жизнь и запрещают пытки; статьи 1 Протокола №1 о защите собственности; и статьи 8 - право на уважение частной и семейной жизни.

Это дело объединило четыре межгосударственные жалобы: две от Украины о нарушениях прав человека, пытках, принудительном труде на Донбассе и незаконном вывозе детей в 2014 году, одну от Нидерландов о сбитии рейса MH17, а также одну — о масштабных нарушениях во время полномасштабного вторжения. Суд признал юрисдикцию по этим жалобам на события до 16 сентября 2022 года, когда Россию исключили из Совета Европы.

В решении суда указано, что действия России направлены на уничтожение украинской государственности как таковой. Суд зафиксировал факты произвольных убийств гражданских и военнопленных, пыток, бесчеловечного обращения, незаконного лишения свободы, системной русификации через образование, практики фильтрации, депортаций детей и взрослых, а также подавления украинской идентичности.

Суд также установил, что именно российский зенитный ракетный комплекс "Бук" был использован для сбития самолета рейса MH17, что стало еще одним грубым нарушением прав человека.

ЕПСЧ получил достаточно доказательств

Это решение в Минюсте назвали беспрецедентным в практике ЕСПЧ, поскольку оно не только фиксирует многочисленные преступления РФ, но и подчеркивает их масштаб и угрозу, которую они представляют для всей Европы.

"За 10 лет работы над этим делом Министерство юстиции собрало и подало в ЕСПЧ масштабный массив доказательств. Благодаря этой титанической работе Украина сегодня получила результат, который без преувеличения можно назвать победой на международной арене и очередным весомым шагом к обеспечению всеобъемлющей ответственности России", — говорится в заявлении Минюста.

Примечательно, что представители России не присутствовали во время оглашения решения суда.

Напомним, недавно в Конгрессе США представили проект резолюции по осуждению случаев похищения Россией детей.

А в начале июля Владимир Зеленский подписал документы для ратификации спецтрибунала над Россией.