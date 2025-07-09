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ЄСПЛ визнав Росію винною у масових злочинах проти України

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Дата публікації: 9 липня 2025 14:32
ЄСПЛ визнав Росію винною у порушенні прав людини в Україні та військових злочинах
Логотип Європейського суду правосуддя. Фото: REUTERS/Francois Lenoir

У середу, 9 липня 2025 року, Велика палата Європейського суду з прав людини ухвалила історичне рішення у справі "Україна та Нідерланди проти Росії". Суд задовольнив майже всі вимоги, подані українською стороною, і визнав Росію відповідальною за численні, масові та системні порушення прав людини, скоєні як під час окупації українських територій з 2014 року, так і в ході повномасштабної агресії, що триває з 2022 року. 

Про це повідомили в пресслужбі Мін'юсту України

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Україна домоглася, щоб в ЄПСЛ визнали Росію відповідальною за злочини

ЄСПЛ визнав Росію винною у порушенні кількох ключових положень Європейської конвенції з прав людини: статей 2 і 3, які гарантують право на життя та забороняють катування; статті 1 Протоколу №1 про захист власності; та статті 8 — право на повагу до приватного і сімейного життя.

Ця справа об'єднала чотири міждержавні скарги: дві від України щодо порушень прав людини, тортури, примусову працю на Донбасі й незаконного вивезення дітей у 2014 році, одну від Нідерландів щодо збиття рейсу MH17, а також одну — про масштабні порушення під час повномасштабного вторгнення. Суд визнав юрисдикцію за цими скаргами на події до 16 вересня 2022 року, коли Росію виключили з Ради Європи.

У рішенні суду зазначено, що дії Росії спрямовані на знищення української державності як такої. Суд зафіксував факти свавільних вбивств цивільних та військовополонених, катувань, нелюдського поводження, незаконного позбавлення волі, системної русифікації через освіту, практики фільтрації, депортацій дітей та дорослих, а також придушення української ідентичності.

Суд також встановив, що саме російський зенітний ракетний комплекс "Бук" був використаний для збиття літака рейсу MH17, що стало ще одним грубим порушенням прав людини.

ЄПСЛ отримав достатньо доказів

Це рішення в Мін'юсті назвали безпрецедентним у практиці ЄСПЛ, оскільки воно не лише фіксує численні злочини РФ, а й підкреслює їхній масштаб та загрозу, яку вони становлять для всієї Європи. 

"За 10 років роботи над цією справою Міністерство юстиції зібрало та подало до ЄСПЛ масштабний масив доказів. Завдяки цій титанічній роботі Україна сьогодні отримала результат, який без перебільшення можна назвати перемогою на міжнародній арені та черговим вагомим кроком до забезпечення всеосяжної відповідальності Росії", — йдеться у заяві Мін'юсту. 

Примітно, що представники Росії не були присутніми під час оголошення рішення суду. 

Нагадаємо, нещодавно у Конгресі США представили проєкт резолюції щодо засудження випадків викрадення Росією дітей. 

А на початку липня Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації спецтрибуналу над Росією.

Європейський союз суд Україна військові злочини війна в Україні Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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