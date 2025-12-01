Майкл Макґрат заявив, що ЄС наполягатиме на покаранні РФ за злочини в Україні

Майкл Макґрат. Фото: Getty Images

Росія не має уникнути відповідальності за воєнні злочини, скоєні в Україні. Будь-який крок, спрямований на "викреслення з аркуша" Росії у мирній угоді, буде "історичною помилкою величезних масштабів".

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Майкл Мак ґрат в інтерв’ю Politico.

Заява Макграта щодо злочинів РФ

"Я не думаю, що історія буде милосердно судити будь-які спроби "витирати" російські злочини в Україні. Вони повинні нести відповідальність за ці злочини, і це буде підхід Європейського Союзу в усіх цих дискусіях", — наголосив він.

Зокрема, Мак ґрат нагадав, що РФ викрала 20 000 українських дітей та розстрілювала мирних жителів у Бучі, Маріуполі та інших містах.

"Ми не можемо відмовитися від прав жертв російської агресії та російських злочинів. Мільйони життів були забрані або знищені, люди були насильно виселені, і у нас є достатньо доказів", — додав він.

Єврокомісар наголосив, що учасники переговорів повинні забезпечити, щоб прагнення до припинення вогню не призвело до уникнення Росією судового переслідування.

Нагадаємо, сьогодні, 1 грудня, запланована зустріч спецпосланця Сполучених Штатів Америки Стіва Віткоффа та російського диктатора Володимира Путіна.

30 листопада у Флориді відбулися перемовини між делегаціями США та України щодо врегулювання війни. Трамп вже прокоментував їх.