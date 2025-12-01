Видео
Главная Новости дня В ЕС заявили, что РФ должна быть наказана за военные преступления

В ЕС заявили, что РФ должна быть наказана за военные преступления

Ua en ru
Дата публикации 1 декабря 2025 12:06
Майкл Макграт заявил, что ЕС будет настаивать на наказании РФ за преступления в Украине
Майкл Макграт. Фото: Getty Images

Россия не должна избежать ответственности за военные преступления, совершенные в Украине. Любой шаг, направленный на "вычеркивание с листа" России в мирном соглашении, будет "исторической ошибкой огромных масштабов".

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макрешетки в интервью Politico.

Заявление Макграта относительно преступлений РФ

"Я не думаю, что история будет милосердно судить любые попытки "вытирать" российские преступления в Украине. Они должны нести ответственность за эти преступления, и это будет подход Европейского Союза во всех этих дискуссиях", — подчеркнул он.

В частности, Макрешетка напомнил, что РФ похитила 20 000 украинских детей и расстреливала мирных жителей в Буче, Мариуполе и других городах.

"Мы не можем отказаться от прав жертв российской агрессии и российских преступлений. Миллионы жизней были забраны или уничтожены, люди были насильно выселены, и у нас есть достаточно доказательств", — добавил он.

Еврокомиссар подчеркнул, что участники переговоров должны обеспечить, чтобы стремление к прекращению огня не привело к избежанию Россией судебного преследования.

Напомним, сегодня, 1 декабря, запланирована встреча спецпосланника Соединенных Штатов Америки Стива Уиткоффа и российского диктатора Владимира Путина.

30 ноября во Флориде состоялись переговоры между делегациями США и Украины по урегулированию войны. Трамп уже прокомментировал их.

Европейский союз переговоры военные преступления война в Украине Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
