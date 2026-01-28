Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Угоду для запуску Спецтрибуналу ще не схвалили — що відбувається

Угоду для запуску Спецтрибуналу ще не схвалили — що відбувається

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 07:55
Точицький пояснив чому рішення РЄ щодо угоди для Спецтрибуналу ще немає
Постійний представник України при Раді Європи Микола Точицький. Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

Постійний представник України при Раді Європи Микола Точицький повідомив, що в Раді Європи наразі ще не прийняли рішення щодо часткової розширеної угоди, яка має стати формальним механізмом запуску Спеціального трибуналу за злочин агресії РФ проти України. Водночас, за його словами, сам документ уже допрацьований і має завершений текст.

Про це повідомляє Укрінформ.

Реклама
Читайте також:

Чому гальмується запуск спецтрибуналу над Росією

Як пояснив Микола Точицький, поки політичного рішення щодо угоди немає, Комітет міністрів РЄ дав "зелене світло" початку роботи advance-team. Це робота для опередової групи, яка має допомогти Нідерландам як державі, де працюватиме трибунал, з практичними деталями. Зокрема, йдеться про узгодження бюджету, пошук і підготовку приміщення та інші витрати, які викликають запитання в окремих держав-членів.

Точицький також зазначив, що серед 46 країн Ради Європи немає єдиного підходу щодо того, яка кількість учасників потрібна для старту роботи трибуналу. При цьому формат часткової угоди, як пояснив постпред, дає можливість долучати до процесу і країни за межами Ради Європи.

Він згадав Японію, Канаду, Австралію та Нову Зеландію й висловив сподівання, що після затвердження угоди та ухвалення рішень по трибуналу ці держави приєднаються.

Нагадаємо, у 2025 році в травні Рада Європи підтримала створення Спецтрибуналу у Люксембурзі.

А нещодавно, 22 січня, Володимир Зеленський розкритикував роботу країн ЄС, які відтягують процес створення спецтрибуналу та дозволяють Путіну продовжувати віддавати злочинні накази.

Зазначимо, що в грудні 2025 року Володимир Зеленський говорив про компенсації для постраждалих від війни.

Європейський союз Нідерланди військові злочини трибунал над росією Рада Європи
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації