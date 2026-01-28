Точицький пояснив чому рішення РЄ щодо угоди для Спецтрибуналу ще немає

Постійний представник України при Раді Європи Микола Точицький. Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

Постійний представник України при Раді Європи Микола Точицький повідомив, що в Раді Європи наразі ще не прийняли рішення щодо часткової розширеної угоди, яка має стати формальним механізмом запуску Спеціального трибуналу за злочин агресії РФ проти України. Водночас, за його словами, сам документ уже допрацьований і має завершений текст.

Як пояснив Микола Точицький, поки політичного рішення щодо угоди немає, Комітет міністрів РЄ дав "зелене світло" початку роботи advance-team. Це робота для опередової групи, яка має допомогти Нідерландам як державі, де працюватиме трибунал, з практичними деталями. Зокрема, йдеться про узгодження бюджету, пошук і підготовку приміщення та інші витрати, які викликають запитання в окремих держав-членів.

Точицький також зазначив, що серед 46 країн Ради Європи немає єдиного підходу щодо того, яка кількість учасників потрібна для старту роботи трибуналу. При цьому формат часткової угоди, як пояснив постпред, дає можливість долучати до процесу і країни за межами Ради Європи.

Він згадав Японію, Канаду, Австралію та Нову Зеландію й висловив сподівання, що після затвердження угоди та ухвалення рішень по трибуналу ці держави приєднаються.

Нагадаємо, у 2025 році в травні Рада Європи підтримала створення Спецтрибуналу у Люксембурзі.

А нещодавно, 22 січня, Володимир Зеленський розкритикував роботу країн ЄС, які відтягують процес створення спецтрибуналу та дозволяють Путіну продовжувати віддавати злочинні накази.

Зазначимо, що в грудні 2025 року Володимир Зеленський говорив про компенсації для постраждалих від війни.