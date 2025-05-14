Рада Європи підтримала створення Спецтрибуналу для РФ

Рада Європи. Фото: Марія Мезенцева/Telegram

У четвер, 14 травня, Рада Європи підтримала створення Спецтрибуналу щодо злочинів Росії проти України. Рішення було ухвалено у Люксембурзі під час засідання Комітету міністрів Ради Європи.

Про це повідомила голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Марія Мезенцева у Telegram.

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У четвер, 14 травня, Рада Європи зробила важливий крок до притягнення російських чиновників та військового керівництва до відповідальності за скоєні злочини проти українського народу. Відтак, Рада Європи підтримала створення Спецтрибуналу щодо злочинів Росії проти України.

Рішення ухвалили у Люксембурзі в межах щорічного засідання Комітету міністрів Ради Європи.

"Дуже дякую колегам з ОП та Кабміну за роботу та нашій делегації у ПАРЄ, що боролася за це рішення від самого початку", — зазначила Мезенцева.

Скриншот повідомлення очільниці делегації ВР у ПАРЄ

Нагадаємо, що нещодавно міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав ключових російських політиків, яких хочуть покарати у першу чергу.

Своєю чергою, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що важливо покарати всіх воєнних злочинців РФ.