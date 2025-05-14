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Совет Европы принял решение по Спецтрибуналу для РФ

14 мая 2025 17:20
Евтушенко Алина - редактор
Совет Европы поддержал создание Спецтрибунала для РФ
Совет Европы. Фото: Мария Мезенцева/Telegram
Евтушенко Алина - редактор

В четверг, 14 мая, Совет Европы поддержал создание Спецтрибунала по преступлениям России против Украины. Решение было принято в Люксембурге во время заседания Комитета министров Совета Европы.

Об этом сообщила глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Мария Мезенцева в Telegram.

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Совет Европы поддержал создание Спецтрибунала для РФ

В четверг, 14 мая, Совет Европы сделал важный шаг к привлечению российских чиновников и военного руководства к ответственности за совершенные преступления против украинского народа. Следовательно, Совет Европы поддержал создание Спецтрибунала по преступлениям России против Украины.

Решение приняли в Люксембурге в рамках ежегодного заседания Комитета министров Совета Европы.

"Большое спасибо коллегам из ОП и Кабмина за работу и нашей делегации в ПАСЕ, которая боролась за это решение с самого начала", — отметила Мезенцева.

Спецтрибунал для РФ
Скриншот сообщения руководительницы делегации ВР в ПАСЕ

Напомним, что недавно министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал ключевых российских политиков, которых хотят наказать в первую очередь.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что важно наказать всех военных преступников РФ.

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