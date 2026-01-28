Видео
Україна
Популярные запросы

Главная Новости дня Соглашение для запуска Спецтрибунала еще не одобрили — детали

Соглашение для запуска Спецтрибунала еще не одобрили — детали

Дата публикации 28 января 2026 07:55
Точицкий объяснил почему решения СЕ по соглашению для Спецтрибунала еще нет
Постоянный представитель Украины при Совете Европы Николай Точицкий. Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Николай Точицкий сообщил, что в Совете Европы пока еще не приняли решение о частичном расширенном соглашении, которое должно стать формальным механизмом запуска Специального трибунала за преступление агрессии РФ против Украины. В то же время, по его словам, сам документ уже доработан и имеет завершенный текст.

Об этом сообщает Укринформ.

Почему тормозится запуск спецтрибунала над Россией

Как пояснил Николай Точицкий, пока политического решения по соглашению нет, Комитет министров СЕ дал "зеленый свет" началу работы advance-team. Это работа для опредовой группы, которая должна помочь Нидерландам как государству, где будет работать трибунал, с практическими деталями. В частности, речь идет о согласовании бюджета, поиске и подготовке помещения и других расходах, которые вызывают вопросы у отдельных государств-членов.

Точицкий также отметил, что среди 46 стран Совета Европы нет единого подхода относительно того, какое количество участников нужно для старта работы трибунала. При этом формат частичного соглашения, как пояснил постпред, дает возможность приобщать к процессу и страны за пределами Совета Европы.

Он упомянул Японию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию и выразил надежду, что после утверждения соглашения и принятия решений по трибуналу эти государства присоединятся.

Напомним, в 2025 году в мае Совет Европы поддержал создание Спецтрибунала в Люксембурге.

А недавно, 22 января, Владимир Зеленский раскритиковал работу стран ЕС, которые оттягивают процесс создания спецтрибунала и позволяют Путину продолжать отдавать преступные приказы.

Отметим, что в декабре 2025 года Владимир Зеленский говорил о компенсациях для пострадавших от войны.

Европейский союз Нидерланды военные преступления трибунал над россией Рада Европы
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
