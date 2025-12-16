Механізми компенсацій за війну мають запрацювати на повну силу - Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський повідомив про участь у дипломатичній конференції, присвяченій ухваленню Конвенції про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України. Він наголосив, що міжнародні механізми відповідальності та компенсацій, які формуються сьогодні і протягом цього року, мали бути запущені значно раніше — ще після початку російської агресії у 2014 році.

Про це він повідомив у Telegram у вівторок, 16 грудня.

Зеленський про компенсації Україні

"Ми сподіваємося, що трибунал щодо російської агресії справді розпочне свою роботу — не тільки для нас, а й для всіх, хто прагне миру у Європі", — зазначив голова держави.

Окрему увагу Президент приділив компенсаційним механізмам. Він наголосив на важливості повноцінного запуску всіх елементів системи — від Реєстру збитків та Міжнародної компенсаційної комісії до реальних виплат постраждалим.

За його словами, ці інструменти мають отримати сильну та достатню міжнародну підтримку, щоб люди могли на практиці відчути відновлення справедливості.

"Ця війна й відповідальність Росії за неї мають стати чітким прикладом, щоб інші зрозуміли, що не варто обирати агресію", — написав він.

Нагадаємо, що заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра заявила, що відмову від притягнення Росії до відповідальності не можна назвати миром, бо це — запрошення до нової війни.

А до цього Володимир Зеленський зустрівся з Міністром закордонних справ Нідерландів Давідом ван Веелом та обговорив тиск на РФ, зокрема — створення спецтрибуналу.