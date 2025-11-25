Амністія воєнних злочинців Росії неприйнятна для України, - Мудра

Ірина Мудра. Фото: Ірина Мудра

Відмова від притягнення Росії до відповідальності — це не мир, а запрошення до нової війни. Наразі Україна продовжує створення Спеціального трибуналу.

Про це заявила заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра, яка серед іншого відповідає за створення Спецтрибуналу, який має покарати російських воєнних злочинців в інтерв’ю виданню "Бабель".

Таким чином вона прокоментувала так званий мирний план США і Росії, де є пункт про "повну амністію" воєнних злочинців РФ.

"Я вважаю, що мир має бути, але він має бути справедливим. Я не є частиною нашої переговорної делегації, але як юрист-міжнародник я розумію ціну компромісів, коли перед тобою така держава-агресор, як Російська Федерація. Територіальна цілісність, суверенітет країни і відповідальність агресора не мають бути предметами торгу. Відмова від відповідальності ― це не мир. Це запрошення до нової війни", — підкреслила посадовиця.

Тож, за її словами, Україна продовжує роботу зі створення Спеціального трибуналу.

"Спецтрибунал для нас критичний — якщо не покарати Росію за вторгнення, правосуддя не буде повним. Міжнародний кримінальний суд Росію за злочин агресії покарати не може", — додала Мудра.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що у грудні в Нідерландах відбудеться важлива міжнародна конференція, яка буде присвячена створенню спеціального трибуналу для розслідування злочинів Росії.

А до цього дипломатії Євросоюзу Кая Каллас повідомила, що деякі країни висловили готовність долучитися до спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України.