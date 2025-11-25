Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В ОП відповіли на ідею відмови від трибуналу для РФ

В ОП відповіли на ідею відмови від трибуналу для РФ

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 16:11
Оновлено: 16:11
Амністія воєнних злочинців Росії неприйнятна для України, - Мудра
Ірина Мудра. Фото: Ірина Мудра

Відмова від притягнення Росії до відповідальності — це не мир, а запрошення до нової війни. Наразі Україна продовжує створення Спеціального трибуналу.

Про це заявила заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра, яка серед іншого відповідає за створення Спецтрибуналу, який має покарати російських воєнних злочинців в інтерв’ю виданню "Бабель".

Реклама
Читайте також:

Відмова від притягнення Росії до відповідальності

Таким чином вона прокоментувала так званий мирний план США і Росії, де є пункт про "повну амністію" воєнних злочинців РФ.

"Я вважаю, що мир має бути, але він має бути справедливим. Я не є частиною нашої переговорної делегації, але як юрист-міжнародник я розумію ціну компромісів, коли перед тобою така держава-агресор, як Російська Федерація. Територіальна цілісність, суверенітет країни і відповідальність агресора не мають бути предметами торгу. Відмова від відповідальності ― це не мир. Це запрошення до нової війни", — підкреслила посадовиця.

Тож, за її словами, Україна продовжує роботу зі створення Спеціального трибуналу.

"Спецтрибунал для нас критичний — якщо не покарати Росію за вторгнення, правосуддя не буде повним. Міжнародний кримінальний суд Росію за злочин агресії покарати не може", — додала Мудра.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що у грудні в Нідерландах відбудеться важлива міжнародна конференція, яка буде присвячена створенню спеціального трибуналу для розслідування злочинів Росії.

А до цього дипломатії Євросоюзу Кая Каллас повідомила,  що деякі країни висловили готовність долучитися до спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України. 

Офіс президента трибунал над росією світ війна в Україні Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації