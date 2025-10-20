Відео
Каллас розкрила, скільки країн будуть учасниками трибуналу для РФ

Каллас розкрила, скільки країн будуть учасниками трибуналу для РФ

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 23:04
Оновлено: 23:13
Скільки країн будуть учасниками спецтрибуналу для Росії - дані Каї Каллас
Кая Каллас. Фото: Reuters

Деякі країни висловили готовність долучитися до спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України. Їх нараховується щонайменше 25.

Про це заявила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас.

Читайте також:

Спецтрибунал для РФ

Вона повідомила, що під час свого візиту до Києва минулого тижня було оголошено про виділення 10 мільйонів євро на створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії.

"Сьогодні 25 держав-членів зобов'язалися стати учасниками цього трибуналу. Це наближає нас на один крок до введення трибуналу в дію. Звичайно, ми чекаємо на всі кошториси витрат, зокрема від Нідерландів, і тоді ми зможемо рухатися далі", — додала вона.

Нагадаємо, у травні 2025 року у Львові підписали декларацію щодо спецтрибуналу для Росії.

У липні Президент України Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу, яку потім прийняли у Верховній Раді

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
