Каллас раскрыла, сколько стран будут участниками трибунала для РФ

Каллас раскрыла, сколько стран будут участниками трибунала для РФ

Дата публикации 20 октября 2025 23:04
обновлено: 23:13
Сколько стран будут участниками спецтрибунала для России - данные Каи Каллас
Кайя Каллас. Фото: Reuters

Некоторые страны выразили готовность присоединиться к специальному трибуналу по расследованию преступления агрессии против Украины. Их насчитывается не менее 25.

Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

Спецтрибунал для РФ

Спецтрибунал для РФ

Она сообщила, что во время своего визита в Киев на прошлой неделе было объявлено о выделении 10 миллионов евро на создание специального трибунала для расследования преступления агрессии.

"Сегодня 25 государств-членов обязались стать участниками этого трибунала. Это приближает нас на один шаг к введению трибунала в действие. Конечно, мы ждем все сметы расходов, в частности от Нидерландов, и тогда мы сможем двигаться дальше", — добавила она.

Напомним, в мае 2025 года во Львове подписали декларацию о спецтрибунале для России.

В июле Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала, которое затем приняли в Верховной Раде.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
