Сколько стран будут участниками спецтрибунала для России - данные Каи Каллас

Кайя Каллас. Фото: Reuters

Некоторые страны выразили готовность присоединиться к специальному трибуналу по расследованию преступления агрессии против Украины. Их насчитывается не менее 25.

Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

Она сообщила, что во время своего визита в Киев на прошлой неделе было объявлено о выделении 10 миллионов евро на создание специального трибунала для расследования преступления агрессии.

"Сегодня 25 государств-членов обязались стать участниками этого трибунала. Это приближает нас на один шаг к введению трибунала в действие. Конечно, мы ждем все сметы расходов, в частности от Нидерландов, и тогда мы сможем двигаться дальше", — добавила она.

Напомним, в мае 2025 года во Львове подписали декларацию о спецтрибунале для России.

В июле Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала, которое затем приняли в Верховной Раде.