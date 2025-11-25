Амнистия военных преступников России неприемлема для Украины, - Мудрая

Ирина Мудрая. Фото: Ирина Мудрая

Отказ от привлечения России к ответственности — это не мир, а приглашение к новой войне. Сейчас Украина продолжает создание Специального трибунала.

Об этом заявила заместитель председателя Офиса президента Ирина Мудрая, которая среди прочего отвечает за создание Спецтрибунала, который должен наказать российских военных преступников в интервью изданию "Бабель".

Таким образом она прокомментировала так называемый мирный план США и России, где есть пункт о "полной амнистии" военных преступников РФ.

"Я считаю, что мир должен быть, но он должен быть справедливым. Я не являюсь частью нашей переговорной делегации, но как юрист-международник я понимаю цену компромиссов, когда перед тобой такое государство-агрессор, как Российская Федерация. Территориальная целостность, суверенитет страны и ответственность агрессора не должны быть предметами торга. Отказ от ответственности — это не мир. Это приглашение к новой войне", — подчеркнула чиновница.

Поэтому, по ее словам, Украина продолжает работу по созданию Специального трибунала.

"Спецтрибунал для нас критический — если не наказать Россию за вторжение, правосудие не будет полным. Международный уголовный суд Россию за преступление агрессии наказать не может", — добавила Мудрая.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в декабре в Нидерландах состоится важная международная конференция, которая будет посвящена созданию специального трибунала для расследования преступлений России.

А до этого дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила, что некоторые страны выразили готовность присоединиться к специальному трибуналу по расследованию преступления агрессии против Украины.