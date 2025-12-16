Механизмы компенсаций за войну должны заработать в полную силу - Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об участии в дипломатической конференции, посвященной принятию Конвенции о создании Международной компенсационной комиссии для Украины. Он подчеркнул, что международные механизмы ответственности и компенсаций, которые формируются сегодня и в течение этого года, должны были быть запущены значительно раньше — еще после начала российской агрессии в 2014 году.

Об этом он сообщил в Telegram во вторник, 16 декабря.

"Мы надеемся, что трибунал по российской агрессии действительно начнет свою работу - не только для нас, но и для всех, кто хочет мира в Европе", — отметил глава государства.

Отдельное внимание Президент уделил компенсационным механизмам. Он отметил важность полноценного запуска всех элементов системы — от Реестра убытков и Международной компенсационной комиссии до реальных выплат пострадавшим.

По его словам, эти инструменты должны получить сильную и достаточную международную поддержку, чтобы люди могли на практике почувствовать восстановление справедливости.

"Эта война и ответственность России за нее должны стать четким примером, чтобы другие поняли, что не стоит выбирать агрессию", — написал он.

Напомним, что заместитель главы Офиса президента Ирина Мудрая заявила, что отказ от привлечения России к ответственности нельзя назвать миром, потому что это — приглашение к новой войне.

А до этого Владимир Зеленский встретился с Министром иностранных дел Нидерландов Давидом ван Веелом и обсудил давление на РФ, в частности — создание спецтрибунала.