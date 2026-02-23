Відео
Головна Новини дня Умовою справедливого миру буде покарання для РФ, — Сибіга

Умовою справедливого миру буде покарання для РФ, — Сибіга

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 17:24
Росія має понести відповідальність за воєнні злочини — заява Сибіги
Глава МЗС Андрій Сибіга. Фото: Facebook/Andrij Sybiha

Росія повинна понести відповідальність за воєнні злочини, які вона вчинила в Україні. Без цього справедливий мир просто неможливий.

Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга сказав під час Justice Conference у понеділок, 23 лютого, передає головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

Читайте також:

Сибіга про покарання для РФ

Глава МЗС зазначив, що відповідальність Росії за воєнні злочини — це шлях до відновлення довіри до міжнародного права. Сибіга наголосив, що відповідальність мають понести усі: від держави і конкретних людей, які розв'язали війну, до російських окупантів, що вчиняють злочини на території України.

"Відповідальність Росії — це не абстрактна юридична теорія, це практична робота, це ключова умова справедливого миру", — наголосив Сибіга.

Він додав, що Україна використовує всі наявні міжнародні судові механізми, аби юридично протистояти РФ. Зокрема, Міжнародний суд ООН та арбітражні трибунали з морського права.

"І я наголошую, російські воєнні злочинці не мають права на амністію. Інакше це була б капітуляція міжнародного права", — зазначив Сибіга.

Міністр додав, що з документа, який є відправним у мирному процесі, вилучили пункт щодо амністії. Таку позицію Сибіга назвав принциповою.

Наразі Україна разом з партнерами документує воєнні злочини РФ. Робота слідчих груп, зібрані та збережені дані вже стали основою для видачі Міжнародним кримінальним судом шести ордерів на арешт російського диктатора Володимира Путіна, його уповноваженої з викрадення українських дітей та чотирьох російських військових керівників, відповідальних за ракетний терор.

"Окремо наголошу: незаконне переміщення та депортація українських дітей — один із найтяжчих злочинів цієї війни. Україна системно передає нові докази, свідчення дітей, яких вдалося повернути додому, та документує кожен випадок. Розраховуємо на подальші процесуальні кроки і нові ордери", — зазначив Сибіга.

Він додав, що притягнення вищого військового та політичного керівництва РФ до відповідальності є невід'ємною частиною справедливого миру.

Воєнні злочини росіян

Росіяни постійно вчиняють цинічні військові злочини в Україні. Нещодавно у Києві засудили окупанта, який розстріляв військовополонених. Йому призначили довічне ув'язнення.

Крім того, підозру отримав співробітник Федеральної служби безпеки РФ. Він катував цивільних людей під час окупації Харківщини. Зокрема, росіянин знущався з батька українського воїна у Вовчанську.

Водночас Європейський суд з прав людини визнав провину РФ у численних порушеннях прав людини, що були вчинені проти українців. Йдеться про злочини, які тривали ще з 2014 року.

Андрій Сибіга військові злочини війна в Україні Росія безвідповідальність
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
