Сибига заявил, что Россия должна ответить за военные преступления в Украине

Глава МИД Андрей Сибига. Фото: Facebook/Andrij Sybiha

Военные преступления, которые Россия совершала в Украине, должны быть наказаны. Это одно из условий справедливого мира.

Об этом министр иностранных дел Андрей Сибига сказал во время Justice Conference в понедельник, 23 февраля, передает главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

Сибига о наказании для РФ

Глава МИД отметил, что ответственность России за военные преступления — это путь к восстановлению доверия к международному праву. Сибига подчеркнул, что ответственность должны понести все: от государства и конкретных людей, которые развязали войну, до российских оккупантов, совершающих преступления на территории Украины.

"Ответственность России — это не абстрактная юридическая теория, это практическая работа, это ключевое условие справедливого мира", — подчеркнул Сибига.

Он добавил, что Украина использует все имеющиеся международные судебные механизмы, чтобы юридически противостоять РФ. В частности, Международный суд ООН и арбитражные трибуналы по морскому праву.

"И я подчеркиваю, российские военные преступники не имеют права на амнистию. Иначе это была бы капитуляция международного права", — отметил Сибига.

Министр добавил, что из документа, который является отправным в мирном процессе, изъяли пункт об амнистии. Такую позицию Сибига назвал принципиальной.

Сейчас Украина вместе с партнерами документирует военные преступления РФ. Работа следственных групп, собранные и сохраненные данные уже стали основой для выдачи Международным уголовным судом шести ордеров на арест российского диктатора Владимира Путина, его уполномоченного по похищению украинских детей и четырех российских военных руководителей, ответственных за ракетный террор.

"Отдельно подчеркну: незаконное перемещение и депортация украинских детей — одно из самых тяжких преступлений этой войны. Украина системно передает новые доказательства, свидетельства детей, которых удалось вернуть домой, и документирует каждый случай. Рассчитываем на дальнейшие процессуальные шаги и новые ордера", — отметил Сибига.

Он добавил, что привлечение высшего военного и политического руководства РФ к ответственности является неотъемлемой частью справедливого мира.

Военные преступления россиян

Россияне постоянно совершают циничные военные преступления в Украине. Недавно в Киеве осудили оккупанта, который расстрелял военнопленных. Ему назначили пожизненное заключение.

Кроме того, подозрение получил сотрудник Федеральной службы безопасности РФ. Он пытал гражданских людей во время оккупации Харьковщины. В частности, россиянин издевался над отцом украинского воина в Волчанске.

В то же время Европейский суд по правам человека признал вину РФ в многочисленных нарушениях прав человека, которые были совершены против украинцев. Речь идет о преступлениях, которые продолжались еще с 2014 года.