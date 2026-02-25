Кравченко сообщил об обращении в МКС из-за атак на энергообъекты

Энергетик на фоне разрушенного энергообъекта. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Украина передала объемные данные для Международного криминального суда о том, как Россия уничтожала объекты энергетики в Украине с июля 2025 года до нынешних дней. В последствии есть значительные разрушения, жертвы среди гражданских и убытки.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на заявление Руслана Кравченко.

Украина передала в МКС исчерпывающие данные об ударах РФ по энергетике

По его словам, документ готовили совместно Офис генерального прокурора, Главное следственное управление СБУ и межведомственная рабочая группа военных специалистов. Кравченко уточнил, что материалы сформировали в процедуре, которая предусматривает представление информации в МУС в соответствии со статьей 15 Римского статута.

В заявлении генпрокурора отмечается, что в течение нынешнего отопительного сезона удары, которые, по оценке украинской стороны, были организованы высшим военно-политическим руководством РФ, накрывали практически все виды объектов энергетики в большинстве регионов Украины.

Россия этой зимой атаковала Украину интенсивнее предыдущих лет

Кравченко подчеркнул, что интенсивность этой волны обстрелов была даже выше, чем в двух предыдущих периодах массированных атак, которые Украина переживала с октября 2022 года по март 2023 года и с марта 2024 года по март 2025 года.

По словам генпрокурора, повреждениям подверглись ТЭС, ГЭС, ТЭЦ и распределительные сети. Значительно осложнило ситуацию с энергетикой и то, что эта зима выдалась в Украине очень холодной.

"Поражена вся технологическая цепь энергосистемы — от генерации до магистральной передачи и распределения. Повреждения получили ТЭС, ГЭС, ТЭЦ и распределительные сети", — отметил Кравченко.

Отдельно Кравченко привел данные о потерях среди гражданского населения за период, который охватывает представление в МУС.

"В результате ракетных атак на объекты энергетики за указанный период погибли 11 и ранены 68 гражданских лиц", — сообщил он.

"Никакого военного преимущества эти нападения не дали и не могли дать. Их цель - терроризирование населения и создание непригодных условий для проживания", - подчеркнул Кравченко.

В сообщении, по словам генпрокурора, МУС предоставили данные о: хронологии атак, последствиях, информацию о вероятно причастных подразделениях ВС РФ и представителей российского военно-политического руководства, которые могли принимать решения или отдавать приказы.

Добавим, что восстановление энергообъектов стоит огромных сумм средств. Так только на Дарницкую ТЭЦ нужно будет потратить не менее 600-700 млн евро и несколько лет на строительные работы.

Между тем в Совете Европы заявили, что уже по состоянию на сейчас поступило более 110 тысяч заявлений о преступлениях России.