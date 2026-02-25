Видео
Главная Новости дня Россия за зиму била по энергетики Украины чаще, чем за годы войны

Россия за зиму била по энергетики Украины чаще, чем за годы войны

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 13:55
Кравченко сообщил об обращении в МКС из-за атак на энергообъекты
Энергетик на фоне разрушенного энергообъекта. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Украина передала объемные данные для Международного криминального суда о том, как Россия уничтожала объекты энергетики в Украине с июля 2025 года до нынешних дней. В последствии есть значительные разрушения, жертвы среди гражданских и убытки. 

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на заявление Руслана Кравченко.

Читайте также:

Украина передала в МКС исчерпывающие данные об ударах РФ по энергетике

По его словам, документ готовили совместно Офис генерального прокурора, Главное следственное управление СБУ и межведомственная рабочая группа военных специалистов. Кравченко уточнил, что материалы сформировали в процедуре, которая предусматривает представление информации в МУС в соответствии со статьей 15 Римского статута.

В заявлении генпрокурора отмечается, что в течение нынешнего отопительного сезона удары, которые, по оценке украинской стороны, были организованы высшим военно-политическим руководством РФ, накрывали практически все виды объектов энергетики в большинстве регионов Украины.

Россия этой зимой атаковала Украину интенсивнее предыдущих лет

Кравченко подчеркнул, что интенсивность этой волны обстрелов была даже выше, чем в двух предыдущих периодах массированных атак, которые Украина переживала с октября 2022 года по март 2023 года и с марта 2024 года по март 2025 года.

По словам генпрокурора, повреждениям подверглись ТЭС, ГЭС, ТЭЦ и распределительные сети. Значительно осложнило ситуацию с энергетикой и то, что эта зима выдалась в Украине очень холодной.

"Поражена вся технологическая цепь энергосистемы — от генерации до магистральной передачи и распределения. Повреждения получили ТЭС, ГЭС, ТЭЦ и распределительные сети", — отметил Кравченко.

Отдельно Кравченко привел данные о потерях среди гражданского населения за период, который охватывает представление в МУС.

"В результате ракетных атак на объекты энергетики за указанный период погибли 11 и ранены 68 гражданских лиц", — сообщил он.

"Никакого военного преимущества эти нападения не дали и не могли дать. Их цель - терроризирование населения и создание непригодных условий для проживания", - подчеркнул Кравченко.

В сообщении, по словам генпрокурора, МУС предоставили данные о: хронологии атак, последствиях, информацию о вероятно причастных подразделениях ВС РФ и представителей российского военно-политического руководства, которые могли принимать решения или отдавать приказы.

Добавим, что восстановление энергообъектов стоит огромных сумм средств. Так только на Дарницкую ТЭЦ нужно будет потратить не менее 600-700 млн евро и несколько лет на строительные работы.

Между тем в Совете Европы заявили, что уже по состоянию на сейчас поступило более 110 тысяч заявлений о преступлениях России.

Офис генерального прокурора военные преступления энергетика Россия МКС
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
