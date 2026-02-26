Зеленський анонсував стратегію відновлення енергетики України

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Український лідер Володимир Зеленський розповів про підготовку стратегії відновлення енергетики та оновленого захисту енергосистеми на наступну зиму. Про це він детально говорив із премʼєр-міністром Юлією Свириденко.

Про це стало відомо із вечірнього звернення глави держави у четвер, 26 лютого, передає Новини.LIVE.

Відновлення енергетики та захист

Зеленський зазначив, що на 1 березня стратегію фіналізують, а після — затвердять.

"Щоб і Єврокомісія, і країни Європи, і Америка, і глобальний бізнес, і українські компанії, які мають відповідну силу, — щоб усі могли доєднатись і працювати разом із нами, разом із нашими людьми заради більшої стійкості та більших можливостей на наступну зиму. Звісно, на час у цьому році, коли російські удари можуть і надалі бити по нашій інфраструктурі, по наших містах", — каже глава держави.

За його словами, увесь позитивний досвід міст України, громад, які проходять цю зиму краще, ніж інші, повинен бути врахований. Він розраховує на пропозиції від регіонів.

Ситуація з енергосистемою України

Зеленський повідомив, що Європа допоможе Україні ремонтувати, відбудовувати та захищати енергетичну інфраструктуру.

Раніше український лідер наголошував, що кожне місто та громада, які не допустили цієї зими внутрішніх катастроф, мають досвід, який повинні врахувати на території усієї країни.

А директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що ситуація в енергосистемі має поступово покращуватися. Зокрема, цьому сприятиме потепління.