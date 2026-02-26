План восстановления энергетики Украины — Зеленский раскрыл детали

В Украине обновят защиту энергетики — обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал стратегию восстановления энергетики и обновления защиты энергосистемы на следующую зиму. Он также пообщался об этом с премьером Юлией Свириденко.
Об этом стало известно из вечернего обращения главы государства в четверг, 26 февраля, передает Новини.LIVE.
Восстановление энергетики и защита
Зеленский отметил, что на 1 марта стратегию финализируют, а после — утвердят.
"Чтобы и Еврокомиссия, и страны Европы, и Америка, и глобальный бизнес, и украинские компании, которые имеют соответствующую силу, — чтобы все могли присоединиться и работать вместе с нами, вместе с нашими людьми ради большей устойчивости и больших возможностей на следующую зиму. Конечно, на время в этом году, когда российские удары могут и в дальнейшем бить по нашей инфраструктуре, по нашим городам", — говорит глава государства.
По его словам, весь положительный опыт городов Украины, общин, которые проходят эту зиму лучше, чем другие, должен быть учтен. Он рассчитывает на предложения от регионов.
Ситуация с энергосистемой Украины
Зеленский сообщил, что Европа поможет Украине ремонтировать, восстанавливать и защищать энергетическую инфраструктуру.
Ранее украинский лидер отмечал, что каждый город и громада, которые не допустили этой зимой внутренних катастроф, имеют опыт, который должны учесть на территории всей страны.
А директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что ситуация в энергосистеме должна постепенно улучшаться. В частности, этому будет способствовать потепление.
