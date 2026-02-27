Зеленский отметил героизм и стойкость украицев во время войны

Зеленский рассказал, успевает ли он уделять внимание своим детям
Владимир Зеленский как страна переживала зиму под обстрелами и отключениями света, и отметил работу бригад, которые восстанавливали энергосистему под ракетными ударами. Он также признал, что война отняла у него время для семьи, из-за чего он не считает себя "лучшим отцом" в этот период.
Об этом он рассказал в интервью Sky News, цитирует Новини.LIVE.
Владимир Зеленский рассказал какой была зима для украинцев
Президент вспомнил, что все четыре года войны были очень сложными для украинцев. Особенно усложнила жизнь нынешняя холодная морозная зима и массовые атаки РФ на энергетику.
"Я думаю, что у нас феноменальные люди в Украине. Это были, действительно, тяжелые четыре года и очень тяжелая эта зима. Я также думал об опасности, о моральном духе людей, но они сильные. Да, это была самая суровая зима за несколько десятилетий", — сказал Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что война повлияла не только на страну, но и на его личную жизнь, в частности на отношения с семьей и время, которое он может уделять детям.
"Я не лучший отец, я так думаю, потому что не имею много времени для своих детей. Я не могу ничего сравнивать со своей семьей, но я президент Украины. Я не сравниваю свою работу и я не могу, потому что мой выбор - это обязанность. Мой выбор — это Украина. Вот почему я сказал, что я нехороший отец во время войны", — поделился глава государства.
Зеленский также рассказал о ежедневной работе власти в условиях войны.
"Это наша работа. И помогать людям говорить, и достигать результатов с партнерами, укреплять нашу армию, помогать оружием. И также просто с гражданскими, которые, действительно, очень помогают во время этой войны. Я имею в виду, для армии они много работают. И, знаете, этой зимой у нас были не только солдаты, у нас были абсолютно героические бригады, которые восстанавливали электричество, энергосистему. И также у нас были потери, потому что они делали это под ракетными обстрелами", — рассказал Владимир Зеленский.
Между тем Владимир Зеленский заявлял о новом подходе к защите энергетики в Украине и конкретных решениях. Также президент согласовал с Дональдом Трампом общее видение по окончанию войны в Украине.
