Зеленський і Трамп узгодили позицію щодо завершення війни

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп узгодили позицію щодо завершення війни. Вони хочуть, аби бойові дії закінчилися у найближчі місяці.

Про це сторони обговорили під час телефонної розмови, повідомило джерело в Офісі Президента для "Суспільного", передає Новини.LIVE.

Трамп і Зеленський хочуть, щоб війна в Україні закінчилася найближчими місяцями

Президенти під час телефонної розмови 25 лютого говорили про варіанти того, як можна розвʼязати питання територій, а також коли можна підписати гарантії безпеки для України.

"Також обговорили підготовку до зустрічі з росіянами і те, що потрібен тристоронній саміт лідерів. Американці до цього налаштовані серйозно", — повідомило джерело в ОП.

Сторони хочуть, аби війна Росії проти України закінчилася у найближчі місяці.

Розмова Трампа та Зеленського

Американський президент та лідер України 25 лютого провели телефонну розмову, яка тривала близько 30 хвилин.

Відомо, що до них долучилися Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Сторони говорили програму PURL, зустрічі делегацій у Женеві та закінчення війни в Україні.

А за інформацією Axios, Трамп у розмові із Зеленським наголосив, що хотів би завершення війни з Росією за місяць.