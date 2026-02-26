Зеленский и Трамп обсудили сроки завершения войны

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время телефонного разговора согласовали позицию по завершению войны. Кроме того, они говорили о территориях.

Об этом стороны обсудили во время телефонного разговора, сообщил источник в Офисе Президента для "Суспільного", передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Трамп и Зеленский хотят, чтобы война в Украине закончилась в ближайшие месяцы

Президенты во время телефонного разговора 25 февраля говорили о вариантах того, как можно решить вопрос территорий, а также когда можно подписать гарантии безопасности для Украины.

"Также обсудили подготовку к встрече с россиянами и то, что нужен трехсторонний саммит лидеров. Американцы к этому настроены серьезно", — сообщил источник в ОП.

Стороны хотят, чтобы война России против Украины закончилась в ближайшие месяцы.

Разговор Трампа и Зеленского

Американский президент и лидер Украины 25 февраля провели телефонный разговор, который длился около 30 минут.

Известно, что к ним присоединились Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Стороны говорили программу PURL, встречи делегаций в Женеве и окончание войны в Украине.

А по информации Axios, Трамп в разговоре с Зеленским отметил, что хотел бы завершения войны с Россией за месяц.