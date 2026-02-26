Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп хочет закончить войну в Украине в максимально сжатые сроки

Трамп хочет закончить войну в Украине в максимально сжатые сроки

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 08:54
Трамп хотел бы завершить войну в Украине за месяц
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/KEVIN LAMARQUE

Глава США Дональд Трамп переговорил по телефону с Владимиром Зеленским, где прокомментировал войну в Украине. Американский президент заявил о новых сроках окончания войны — он хочет, чтобы мир наступил через месяц. 

Об этом сообщает Axios со ссылкой на украинского чиновника и еще двух собеседников, пишет Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Дональд Трамп заявил что хочет мира в Украине за месяц

По словам источников издания, разговор, который состоялся 25 февраля, был "очень дружественным и позитивным". Собеседники Axios утверждают, что Зеленский поблагодарил Трампа за помощь и подчеркнул, что именно он, по мнению украинской стороны, способен повлиять на главу Кремля Владимира Путина, чтобы тот прекратил войну.

Один из участников разговора, на которого ссылается Axios, рассказал, что Зеленский во время звонка выразил надежду на завершение войны уже в этом году. В ответ Трамп, по словам источников, отметил, что боевые действия затянулись, и назвал для себя значительно более короткий срок.

"Зеленский потом сказал, что надеется, что война закончится в этом году, а Трамп ответил, что война длится уже слишком долго и сказал, что хотел бы, чтобы она закончилась за месяц", — цитирует Axios одного из собеседников.

Отдельно украинский чиновник, на которого ссылается издание, заявил, что Трамп в этом же разговоре подтвердил готовность США предоставить Украине "значительные гарантии безопасности" в рамках потенциальной мирной сделки с Россией.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что очень настойчиво и много работает над тем, чтобы война в Украине завершилась.

Также в Bloomberg писали, что Трамп хочет окончательно завершить войну в Украине до 4 июля 2026 года, когда в США будут праздновать 250-летие независимости.

Дональд Трамп Украина перемирие война в Украине мирное соглашение
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации