Трамп хотел бы завершить войну в Украине за месяц

Глава США Дональд Трамп переговорил по телефону с Владимиром Зеленским, где прокомментировал войну в Украине. Американский президент заявил о новых сроках окончания войны — он хочет, чтобы мир наступил через месяц.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на украинского чиновника и еще двух собеседников, пишет Новини.LIVE.

По словам источников издания, разговор, который состоялся 25 февраля, был "очень дружественным и позитивным". Собеседники Axios утверждают, что Зеленский поблагодарил Трампа за помощь и подчеркнул, что именно он, по мнению украинской стороны, способен повлиять на главу Кремля Владимира Путина, чтобы тот прекратил войну.

Один из участников разговора, на которого ссылается Axios, рассказал, что Зеленский во время звонка выразил надежду на завершение войны уже в этом году. В ответ Трамп, по словам источников, отметил, что боевые действия затянулись, и назвал для себя значительно более короткий срок.

"Зеленский потом сказал, что надеется, что война закончится в этом году, а Трамп ответил, что война длится уже слишком долго и сказал, что хотел бы, чтобы она закончилась за месяц", — цитирует Axios одного из собеседников.

Отдельно украинский чиновник, на которого ссылается издание, заявил, что Трамп в этом же разговоре подтвердил готовность США предоставить Украине "значительные гарантии безопасности" в рамках потенциальной мирной сделки с Россией.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что очень настойчиво и много работает над тем, чтобы война в Украине завершилась.

Также в Bloomberg писали, что Трамп хочет окончательно завершить войну в Украине до 4 июля 2026 года, когда в США будут праздновать 250-летие независимости.