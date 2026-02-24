Макрон скептично оцінив перспективи швидкого миру в Україні

Еммануель Макрон. Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS

Президент Франції Емманюель Макрон під час засідання Коаліції охочих заявив, що скептично оцінює перспективу швидкого миру в Україні, оскільки Росія, за його словами, не демонструє готовності завершувати війну та йти на компроміси.

Про це повідомляє Новини.LIVE, цитуючи виступ французького президента.

Скепсис Макрона щодо миру в Україні на засіданні коаліції

Водночас Макрон зазначив, що підтримує та вітає всі ініціативи, пов'язані з переговорами і дипломатичними зусиллями. Однак, за його словами, саме позиція Росії не дає підстав сподіватися на швидкий результат.

Французький президент пояснив свій скепсис тим, що Росія, на його думку, не демонструє бажання закінчувати війну та йти на компроміси. Окремо він підкреслив, що з російського боку немає чіткого бачення миру, подібного до того, як його уявляють партнери України.

Відомо, що незабаром відбудеться новий раунд переговорів між Україною, США та Росією.

Окремо Володимир Зеленський застеріг світову спільноту та українців від ризиків поступок Росії. Він пояснив, чому Росія не має отримати на своїх умовах мир.

Також аналітики Інституту вивчення війни проаналізували, чому Володимир Путін неохоче йде на поступки в мирних переговорах.