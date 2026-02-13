Відео
Головна Новини дня Макрон сказав, чи зустрінеться з Путіним найближчими днями

Макрон сказав, чи зустрінеться з Путіним найближчими днями

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 05:15
Макрон заявив, що поки не планує зустрічатися з Путіним
Еммануель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що поки що немає необхідності терміново починати діалог із главою Кремля Володимиром Путіним. Він підкреслив, що для початку потрібно попрацювати з європейцями.

Про це лідер Франції сказав після неформального саміту в Бельгії, повідомляє Le Figaro.

Чи передумав Макрон зустрічатися з Путіним

"Це не питання днів. Ми готуємося. Я думаю, що перш за все нас потрібно зараз працювати над собою, над тим, чого ми хочемо досягти", — сказав Макрон.

Як відомо, у грудні президент Франції оголосив про намір відновити прямі переговори з очільником Кремля, які значною мірою були перервані через війну в Україні. Однак на початку лютого 2026 року він відправив до Москви свого дипломатичного радника для підготовки таких контактів.

Але тепер, як каже Макрон, потрібно підготувати ці переговори серед європейців, щоб у потрібний момент бути готовими.

"А чого ж ми хочемо? Ми хочемо гарантій безпеки для України, але ми також хочемо чогось для європейців", — сказав лідер Франції, назвавши серед пріоритетів питання процвітання, майбутнього Європи та архітектури безпеки.

Нагадаємо, близько тижня тому речник українського МЗС Георгій Тихий заявив, що в разі розмови з Путіним Макрон відстоюватиме позиції України.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський теж відреагував на ідею Макрона зустрітися з Путіним. В одному з інтерв'ю він сказав, що Путін зацікавлений тільки в приниженні європейців.

володимир путін переговори Емманюель Макрон Європа війна в Україні гарантії безпеки
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
