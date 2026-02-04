У МЗС України озвучили позицію Макрона у разі розмови з Путіним — деталі

Георгій Тихий. Фото: МЗС

Президент Франції Еммануель Макрон поділяє позицію України щодо завершення війни та підтримує постійний контакт із президентом Володимиром Зеленським. Водночас інформації про можливі переговори французького лідера з російським диктатором наразі немає.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу в середу, 4 лютого.

Реклама

Читайте також:

У МЗС прокоментували позицію Макрона

За його словами, можливість такого діалогу залежить насамперед від російської сторони.

У МЗС наголошують, що будь-які переговори мають сприяти досягненню миру та враховувати інтереси України.

"Якщо цей діалог зможе спрацювати на наближення закінчення війни, то ця розмова принесе користь", — зазначив Тихий.

Раніше Макрон заявив, що Європа готує відновлення діалогу з президентом Росії Володимиром Путіним на "технічному рівні".

Нагадаємо, раніше у МЗС анонували візити іноземних лідерів і міністрів до Києва з нагоди роковин початку повномасштабної війни в Україні.

А також у МЗС відреагували на слова Дональда Трампа про дотримання РФ домовленостей про енергетичне перемир'я.