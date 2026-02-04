Видео
Главная Новости дня Макрон будет отстаивать позиции Украины в случае разговора с Путиным — МИД

Макрон будет отстаивать позиции Украины в случае разговора с Путиным — МИД

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 16:31
В МИД Украины озвучили позицию Макрона в случае разговора с Путиным - детали
Георгий Тихий. Фото: МИД

Президент Франции Эммануэль Макрон разделяет позицию Украины относительно завершения войны и поддерживает постоянный контакт с президентом Владимиром Зеленским. В то же время информации о возможных переговорах французского лидера с российским диктатором пока нет.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга в среду, 4 февраля.

Читайте также:

В МИД прокомментировали позицию Макрона

По его словам, возможность такого диалога зависит прежде всего от российской стороны.

В МИД отмечают, что любые переговоры должны способствовать достижению мира и учитывать интересы Украины.

"Если этот диалог сможет сработать на приближение окончания войны, то этот разговор принесет пользу", — отметил Тихий.

Ранее Макрон заявил, что Европа готовит возобновление диалога с президентом России Владимиром Путиным на "техническом уровне".

Напомним, ранее в МИД анонсировали визиты иностранных лидеров и министров в Киев по случаю годовщины начала полномасштабной войны в Украине.

А также в МИД отреагировали на слова Дональда Трампа о соблюдении РФ договоренностей об энергетическом перемирии.

Франция Эммануэль Макрон МИД Украина война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
