Главная Новости дня В МИД отреагировали на слова Трампа о соблюдении РФ "перемирия"

В МИД отреагировали на слова Трампа о соблюдении РФ "перемирия"

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 14:00
Трамп заявил, что Путин сдержал соглашение об энергетическом перемирии - в МИД Украины отреагировали
Георгий Тихий. Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

В Министерстве иностранных дел отреагировали на слова президента США Дональда Трамп о соблюдении Россией соглашения об "энергетическом перемирии". Украина поддерживает международные инициативы по прекращению эскалации войны, однако считает, что Москва систематически нарушает договоренности.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время пресс-конференции в среду, 4 февраля, передает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

Тихий отметил, что Россия не демонстрирует готовности выполнять собственные обязательства. В частности, договоренности по энергетическому перемирию, по данным ведомства, были нарушены.

"В пятницу договоренность вступила в действие, сегодня среда. Поэтому по нашему мнению, эта неделя не прошла, и россияне не сдержали своих обещаний по энергетическому перемирию. Они использовали больше этого времени для того, чтобы накопить еще ракет и еще дронов, и нанести более массированный удар", — заявил спикер.

В то же время Тихий отметил, что Украина приветствует попытки президента США найти решение по деэскалации конфликта.

"Мы благодарны за то, что президент Трамп, во-первых, и попытался с российской стороной найти такое решение. И какое-то обещание получил, это показывает, что президент США вовлечен в процесс и, на самом деле, действительно пытается достичь решений для деэскалации. Украина тоже, со своей стороны, стремится к шагам деэскалации для того, чтобы дипломатия была более успешной. По нашему мнению, дипломатические усилия в условиях таких жестоких ударов очень затруднены", — заявил представитель МИД.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о том, российский диктатор Владимир Путин сдержал свое слово относительно энергетического перемирия.

А также в Институте изучения войны (ISW) объяснили, почему РФ на самом деле продолжили удары по энергетике, несмотря на договоренности.

россия США МИД Дональд Трамп Украина перемирие война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
